باسيل قدم لساترفيلد مخارج تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، صباح اليوم، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد.



بعد اجتماع دام ساعة غادر ساترفيلد دون الادلاء بأي تصريح.



وأفادت المعلومات ان اللقاء بين باسيل وساترفيلد كان ايجابيا جدا وتناول الاوضاع في المنطقة والاحداث الاخيرة في الخليج. كما تم التركيز في اللقاء على موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية وجرى عرض متبادل لوجهات النظر التي تطابقت في الكثير من الامور، وعرضت النقاط التي يمكن ان تعرقل مشروع الحل المتوافق عليه لبنانيا. وقدم باسيل عددا من المخارج التي تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية وتحقق مصلحته الوطنية. وسيستكمل باسيل مشاوراته لبنانيا ودوليا ليبلغ الملف حلا نهائيا يفتح الباب امام استثمار لبنان لحقول الطاقة".