بالصورة - خبر سار من الوزيرة ندى بستاني.. ماذا سيحدث نهاية هذا الصيف؟

نشرت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور أعلنت فيه أنها ستستقبل مولودها الثاني نهاية هذا الصيف وكتبت:

العائلة أوّلًا!

في هذا اليوم المميّز المكرّس للعائلة، أود أن أذكِّر كلّ امرأة أنّ التوفيق بين المهنة الناجحة والأمومة مهمّة صعبة، لكنّها مسيرة مثمرة.

عائلتي أعظم هبة، ونعم سنستقبل مولودنا الثاني نهاية هذا الصيف.

Family First!

On this special day dedicated to the family, I would like to encourage every woman to consider balancing between a successful career and motherhood which might not be the easiest task but it is definitely a rewarding experience.

My family is my greatest blessing, and YES we are growing. We will be welcoming our second baby by the end of this summer. NBK.