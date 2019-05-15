مقتل 7 أشخاص بقصف على حلب السورية

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أفاد مراسل RT في سوريا بمقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، جراء قصف أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مساء امس.

وأضاف المراسل أن القصف طال أحياء الجميلية وشارع النيل والخالدية ومخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في خرق فاضح لمناطق خفض التصعيد، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف مخيم النيرب في حلب بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين بينهم طفلان وجرح 14 آخرين من سكان المخيم".

وذكرت الوكالة أن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي" قصفت النيرب بـ 4 قذائف صاروخية.

وأضافت لاحقا أن شخصين أصيبا نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفتين صاروخيتين على حي الجميلية بحلب.

وتنشط في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم "جبهة النصرة".