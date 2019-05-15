عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 أيار 2019

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البناء: بومبيو يتابع مع بوتين ولافروف مساعي ترامب لصناعة تفاهم روسي أميركي بعد نهاية تحقيقات مولر

تراجع أميركي خليجي عن نيات التصعيد بوجه إيران... والعمليات اليمنية أطلقت حرب أسعار

عون يدعو الحكومة لاستعادة ثقة اللبنانيين... وباسيل لموازنة إصلاحية اقتصادياً ومالياً

الأخبار: بين وعدَي بلفور وترامب: فلسطين عصيّة

عقدة «التدبير رقم 3» توتّر الحكومة!

التنقيب عن النفط والغاز: بدء الاستكشاف في 15 كانون الأول

رسائل طهران تصل إلى واشنطن وحلفائها: لا تجتازوا الخطوط الحمر!





النهار: الموازنة: الضبابيّة تنقشع وجلستان اليوم قبل إقرارها الجمعة

الديار: ساترفيلد للتعزية... وجواب لبنان على السؤال الاميركي

قيومجيان «ارسلوا جهاز امن الدولة الى الشؤون الاجتماعية»

باسيل: «قيومجيان ما بيسترجي يقول هالكلام داخل الجلسة»

اللواء: إجتماع بعبدا لإنهاء الموازنة اليوم.. والإتفاق على إيضاحات لساترفيلد

عون يطمئن إلى إستقرار الليرة وباسيل يربط تخفيض رواتب النواب والوزراء بتخفيض رواتب الموظّفين



الجمهورية: مسك ختام الموازنة الجمعة



the daily star: Cabinet works to finalize budget as pressure mounts



l'orient le jour: La piste iranienne évoquée dans l’attaque contre l’oléoduc en Arabie saoudite