أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 أيار 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر خليجية مطلعة إنّ الذهول أصاب المسؤولين السعوديين من التعليمات التي وصلتهم لاستبعاد ان يكون لإيران دور في استهداف خط أنابيب النفط، بعدما كان وزير الطاقة قد قال إنّ الأمر عدوان على الاقتصاد العالمي بدأ استحضار المحللين المعتمدين في ديوان ولي العهد للقول انّ العملية داخلية من جماعات سعودية مناهضة سيتمّ كشفها، وربطت المصادر التراجع السعودي عن اتهام إيران بطلب أميركي لمنع التصعيد…!

النهار: أسرار الآلهة

مصرف ملتبس

لا يزال مصرف كبير يصر على عدم صرف مبالغ كبيرة لعملائه بحجة ان السيولة غير متوافرة في الأسواق بخلاف ما يؤكد مصرف لبنان....



تسجيلات إباحية

يحتفظ سمسار قضائي بالكثير من التسجيلات الإباحية لأشخاص كان يتعامل معهم ومنهم قضاة ومحامون....



تحضيرات الصيف

يجري تنسيق بين سفراء دول الخليج وعدد من المسؤولين لتوفير التسهيلات المطلوبة والأمن لرعايا دولهم الذين يقصدون لبنان في الصيف....

الجمهورية: أسرار



رفض

تبيّن أن مشروعاً طموحاً للحصول على الغاز الطبيعي بأسعار متهاودة سقط بسبب رفض الدولة المعنية بالمشروع تولّي ملف التفاوض مع دولة أخرى لمرور الغاز في أراضيها.

حرب

سألت أوساط سياسية عن الهدف من إرسال الولايات المتحدة مستشفى حربياً يتسع لألف سرير إلى بحر الخليج وهل أن إمكانية إحتمال وقوع حرب أصبحت وشيكة؟

توقعات

إعتبر نائب بارز أن المشكلة مع البعض أنهم يستسهلون إطلاق التوقعات المتشائمة في خصوص مستقبل الوضع الإقتصادي من دون الإستناد الى وقائع دقيقة.



