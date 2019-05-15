ساترفيلد الى بيروت للبحث في ملف ترسيم الحدود

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عاد مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد الى بيروت بعد زيارة له منذ نحو شهرين للبحث في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية. وتأتي زيارة ساترفيلد الى بيروت بالتزامن مع زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى واشنطن في إطار التعاون بين جيشي البلدين من ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للجيش.

وبحسب مصادر مطلعة لـ البناء فإن قائد الجيش بحث والمسؤولين الاميركيين في المساعدات الأميركية للجيش، حيث سمع تأكيداً أميركياً ان هذه المساعدات مستمرة بعيداً عن الموقف الأميركي من حزب الله وتعاطي الحكومة معه، لافتة الى ان الدعم الاميركي للمؤسسة العسكرية يتماشى مع حاجات الجيش اللبناني والتطورات في المنطقة، مع اشارة المصادر إلى حفاوة الاستقبال التي يحظى بها قائد الجيش في واشنطن.