حزب الله: لا "مصدر" يتحدّث باسمنا ونعبّر عن موقفنا عبر بيانات رسمية

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أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أنّ " وكالة الانباء المركزية نشرت اليوم موقفا من التطورات الاقليمية نسبته الى مصادر في حزب الله، يهمنا التأكيد مجدداً أن سياسة حزب الله الاعلامية لا تستخدم بتاتاً المصادر في اطار اظهار موقفها الذي يتم التعبير عنه صراحة عبر البيانات الرسمية والتصريحات العلنية، وقد عبّرنا عن ذلك في بيانات عدة سابقاً صادرة عن العلاقات الاعلامية رسمياً، وبالتالي فإن ما تنسبه الوكالة المذكورة لمصدر في حزب الله لا يعني بتاتاً حزب الله، ونتمنى على الوكالة المذكورة الكف عن اختراع المصادر والمواقف، والحفاظ على ما تبقى من المصداقية والمهنية".