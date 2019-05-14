بالصورة: خطف مواطن لبناني في ساحل العاج!

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" حيدر حويلا عن اقدام عصابة في منطقة أبوبو في أبيدجان - ساحل العاج في افريقيا، على خطف المغترب اللبناني أشرف رضا شور من بلدة طورا في قضاء صور، بعدما هاجمت مخبزه ليلا وأرغمته على الصعود الى سيارته، وتم إطلاق رشقات نارية وخطفه واقتياده الى جهة مجولة.

وشور متأهل وله ولدان، وقد تم العثور على سيارته مقفلة في منطقة أغبوفيل التي تبعد عن منطقة التي تم خطفه فيها ما يقارب عشرات الكيلومترات، من دون أي أثر له. وما زالت السلطات الإيفوارية مستمرة بالبحث عنه.

وفيما ناشد رئيس بلدية طورا محمد حيدر عمار وزير الخارجية جبران باسيل بالعمل اجراء اتصالات بالسلطات العاجية لمعرفة مصيره والعمل على إطلاقه، طالب رئيس الجالية اللبنانية في ابيدجان اجراء الاتصالات بالسلطات الايفوارية والإسراع في اعادته الى عائلته.