بالصور: سائق سيارة الأجرة صاحب قارورة الاوكسجين.. في ذمة الله!

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نعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حامد سليمان، سائق سيارة الأجرة الذي احتلت صورته مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهرين، وهو يعمل على سيارته موصولاً بقارورة أوكسجين اصطناعية تساعده على التنفس.





Maysaa El-Charif

@MaysaaMG

بتتذكروا.... الله يرحمه! #حامد_سليمان

وفي حين كتب أحد الناشطين "توفي وهو بكامل كرامته في بلد ينقصه الكثير من الكرامة"، كتبت ناشطة أخرى "هيذا الدولة ما شافته، شافت يلي بينتقدهن..."

Taha Malass

@TMalass

توفاهُ الله في شهر الخير؛ في العشر الأوائل من رحمته، توفاه وهو بكامل كرامته في بلد ينقصه الكثير من الكرامة..#حامد_سليمان ابن بلدة عاصون #الضنية يطلب منكم المغفرة والدعاء ..

Maysaa El-Charif

@MaysaaMG

· 19h

بتتذكروا.... الله يرحمه! #حامد_سليمان

Randa W

@sughrad

هيذا الدولة ما شفتو، شافت يلي بينتقدون وبضوي على عهرن وكذبن ،الله يرحمو #حامد_سليمان #الحرية_لرشيد_جنبلاط



وغرّد ناشط أخر معتبراً أن الموت كان أرحم على سليمان من العيش في هذا البلد.







Mohamad Al Nemer

@MohamadAlNemer1

تسارع إليه الموت .. فكان الموت أرحم له من البقاء على أرضٍ دنستها أنفسٌ رخيصة #حامد_سليمان الله يرحمك

Ataaobeid

@Ataaobeid1

توفاهُ الله في شهر الخير؛ في العشر الأوائل من رحمته، توفاه وهو بكامل كرامته في بلد ينقصه الكثير من الكرامة..#حامد_سليمان ابن بلدة عاصون #الضنية يطلب منكم المغفرة والدعاء ..