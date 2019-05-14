living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: سائق سيارة الأجرة صاحب قارورة الاوكسجين.. في ذمة الله!

14
MAY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حامد سليمان، سائق سيارة الأجرة الذي احتلت صورته مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهرين، وهو يعمل على سيارته موصولاً بقارورة أوكسجين اصطناعية تساعده على التنفس.

Maysaa El-Charif
@MaysaaMG
بتتذكروا.... الله يرحمه! #حامد_سليمان

 

وفي حين كتب أحد الناشطين "توفي وهو بكامل كرامته في بلد ينقصه الكثير من الكرامة"، كتبت ناشطة أخرى "هيذا الدولة ما شافته، شافت يلي بينتقدهن..."

Taha Malass
@TMalass
توفاهُ الله في شهر الخير؛ في العشر الأوائل من رحمته، توفاه وهو بكامل كرامته في بلد ينقصه الكثير من الكرامة..#حامد_سليمان ابن بلدة عاصون #الضنية يطلب منكم المغفرة والدعاء ..

 

Maysaa El-Charif
@MaysaaMG
· 19h
بتتذكروا.... الله يرحمه! #حامد_سليمان

 

Randa W
@sughrad
هيذا الدولة ما شفتو، شافت يلي بينتقدون وبضوي على عهرن وكذبن ،الله يرحمو #حامد_سليمان #الحرية_لرشيد_جنبلاط


وغرّد ناشط أخر معتبراً أن الموت كان أرحم على سليمان من العيش في هذا البلد.


Mohamad Al Nemer
@MohamadAlNemer1
تسارع إليه الموت .. فكان الموت أرحم له من البقاء على أرضٍ دنستها أنفسٌ رخيصة #حامد_سليمان الله يرحمك

 

Ataaobeid
@Ataaobeid1
توفاهُ الله في شهر الخير؛ في العشر الأوائل من رحمته، توفاه وهو بكامل كرامته في بلد ينقصه الكثير من الكرامة..#حامد_سليمان ابن بلدة عاصون #الضنية يطلب منكم المغفرة والدعاء ..

 

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout