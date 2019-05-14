جعجع: من أبسط واجباتنا الوقوف الى جانب السعودية

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إستنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان، "العمليات التخريبية التي استهدفت محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" في محافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض، واعتبر أن "السعودية وقفت دائما الى جانب لبنان ومن أبسط واجباتنا الوقوف الى جانبها قيادة وشعبا عند تعرضها لأي مكروه".



من جهة أخرى، اعتبر جعجع ان "هذا العمل التخريبي هو حلقة في سلسلة بدأت مع عملية التفجير التي استهدفت اربع سفن مدنية في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، الدولة الصديقة للبنان أيضا، مما يضع المنطقة على فوهة بركان".



وأكد أن "هذه العمليات أو غيرها لن تغيِّر شيئا في مجرى الاحداث سوى انها تفاقم التوتر الذي يقود المنطقة إلى أخطار هي بغنى عنها".