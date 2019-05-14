وزير الدفاع استقبل نظيره الكازاخستاني وجرى البحث في تبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وزير دفاع جمهورية كازاخستان نورلان يرميكباييف يرافقه سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة الأردنية الهاشمية المنتدب عن لبنان والعراق وفلسطين عظمات برديباي مع وفد من الجيش الكازاخستاني.

خلال اللقاء، تمَّ التداول في الأوضاع العامة في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجرى البحث في سبل تطوير التعاون وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين، وشكر الوزير بو صعب الضيف على مشاركة بلاده في قوَّة اليونيفيل العاملة على حفظ الأمن والسلام في منطقة الجنوب اللبناني.