إحباط عملية ضخ كمية كبيرة من العملة المزيفة في السوق اللبنانية!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه "في إطار المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لملاحقة عصابات ترويج العملة المزيّفة، وتوقيف أفرادها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات عن قيام إحدى أخطر العصابات بالتخطيط لضخ كميات كبيرة من العملة المزيّفة في السوق اللبنانية. تمكنت هذه الشعبة، بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعاتها، من تحديد كامل هويات أفراد العصابة المذكورة وهي على الشكل التالي:

_ و. أ. (مواليد عام 1974، لبناني)

_ ح. أ. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)

_ ح. أ. (مواليد عام 1995، سوري)

بتاريخ 9/5/2019، وبعد أن قيام المجموعة الخاصة في الشعبة برصد تحركات الاول والثاني لنقل كمية كبيرة من العملة المزيّفة من منطقة البقاع، تم تنفيذ كمين محكم في محلة ضهر الوحش، أسفر عن توقيفهما على متن سيارة نوع مرسيدس لون فضي، وضُبط بحوزتهما مبلغ 407.400 دولار أميركي مزيفة.

وبالتزامن مع تنفيذ الكمين، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف الثالث في عرمون.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأودعوا مع المضبوط المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".