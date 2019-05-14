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إدعت على أشخاص سرقوا منزلها.. فتورطت معهم!

14
MAY
2019
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بتاريخ 28/4/2019 ادعت أمام فصيلة الجديدة في وحدةالدرك الإقليمي، المدعوة: _ م. ع. (مواليد عام 1965، لبنانية) أن مجهولاً أقدم على الدخول الى منزلها الكائن في محلة البوشرية - بواسطة الكسر والخلع- وسرق من داخله مبلغ من المال وكمية من المصاغ.

وأعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنه ومن خلال الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، "تبين أن المدّعية من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا المخدرات، ويرجّح أن تكون عملية السرقة التي تعرضت لها نتيجة تورطها بقضايا ترويج المخدرات".

وعلى أثر ذلك ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المتورطين في قضية السرقة من داخل منزل المدّعية، وهما:
_ أ. أ. (مواليد عام 1992، لبناني)
_ ط. ح. (مواليد عام 1956، لبناني)

وهما من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا تعاطي وترويج المخدرات.

كما أفادت المديرية أنه بتاريخ 8/5/2019 تمكنت قوة من الشعبة من توقيفهما في منطقتي الجديدة والمكلس.

وأعلنت المديرية أنه "بالتحقيق معهما اعترف الأول بتنفيذ عملية السرقة، بالاشتراك مع المدعو: ( أ. ح. من مواليد عام 1994، لبناني) -متوارٍ عن الأنظار- وذلك بتحريض وطلب من الموقوف الثاني (ط. ح.) الذي زوده بمفتاح مستعار لتنفيذ العملية. كما اعترف انها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها إلى شقة المدعية وأنه قد سبق ودخلها قبل حوالي أربعة أيام من حصول السرقة، وسرق أيضاً كمية من المخدرات (باز الكوكايين).

وأشارت قوى الأمن الى أنه "بالتحقيق مع المدعية، اعترفت بقيامها بترويج المخدرات لصالح الموقوف الثاني (ط. ح.) الذي اعترف بتورطه بقضية سرقة منزل المدعية وبترويج المخدرات مع المدعية، وأن زوجها كان على علم بموضوع ترويج المخدرات".

ولدى تحقيق القوى الأمنية مع زوج المدعية المدعو: _ س. ح. (مواليد عام 1961، لبناني) الذي يخضع للعلاج في أحد المستشفيات- أنكر علاقته بقضايا المخدرات.

وأودعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الموقوفين الأربعة، المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

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