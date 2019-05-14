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بالصور - التيار الوطني الحر في ملبورن يحتفل "بعودة الوطن الى الوطن"

14
MAY
2019
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اقامت هيئة ملبورن في التيار الوطني الحرّ مهرجانها السنوي، تحت عنوان"عودة الوطن الى الوطن "، وذلك في صالة Maroun function centre،حضر الحفل قنصل لبنان العام في فكتوريا السيد زياد عيتاني ، النائبنزيه الأسمر ، وساسة استراليين من بينهم السيناتور الفيدرالية كيمبرليكيتشن ،الاحزاب اللبنانية( حركة الاستقلال، تيار المستقبل، الحزبالشيوعي، القوات اللبنانية، الحزب القومي السوري الاجتماعي، التيارالوطني الحرّ- هيئة اديليد)وحشد من المؤسسات الخيرية والاجتماعيةوالاعلامية والثقافية تقدمهم رئيس الجامعة الاسترالية اللبنانية الثقافية فيفكتوريا بشارة طوق وفعاليات أكاديمية واقتصادية .

بعد النشيدين الاسترالي واللبناني ،رحب مقدم المهرجان جورج الشويريبالحضور داعياً رئيس هيئة التيار في ملبورن مارون خوري الذي ألقىالكلمة التالية :

"نجتمع اليوم معا في احتفال التيار الوطني الحر السنوي الذي نقيمه فيولاية فكتوريا وعاصمتها ملبورن بمشاركة رحبة منكم جميعا آملين لكم وللبنانولأستراليا كل الخير وعظيم النجاح في كل الظروف

يسعدنا اليوم ان نجدد التأكيد معكم على ضرورة التعاطي بالمفاهيمالايجابية في المعاملة بين ابناء الوطن الواحد بغض النظر عن التباينات فيالمواقف الحزبية التي لا نراها عائقا طالما انها تحت سقف الوطن واعينالدولة وسيادة القانون الذي يتوجب علينا جميعا احترامه والحفاظ عليه .

كثيرون يقولون انهم يريدون خدمة الوطن لكن الكلام الجميل ان لم يقترنبالعمل الجاد فسيذهب ادراج الرياح ، وحده العمل يثمر ويحث على العطاءوهو ينهي حالة الجدل البيزنطي والازدواجية المتوفرة لدى الكثر في لبنانللاسف ، والعمل لوحده ايضا سيبدو ناقصا ما لم يكن صادقا وجدانيامقرونا بمالمحبة والتعاون مع ابناء الوطن

ايها الاعزاء الاكارم جميعا

محطات مفصلية ، كما تعرفون يمر بها لبنان ، بلدا وشعبا ، ونحن اليوم يجبعلينا الألتفاف حول قيادة العهد عهد فخامة الرئيس ميشال عون الذي وضعلبنان كأولوية مطلقة امامه وناضل كثيرا من اجل ان يتحرر من الاحتلالاتوان يكون قراره الوطني حرا سيدا ومستقلا تحكمه فقط مصلحة الشعباللبناني ومستقبل اجياله ، لقد انتهت الحرب الى غير رجعة ونحن يدا واحدةمع جيشنا البطل لحماية الوطن وسواعدنا تتكاتف لبناء ونهوض الدولة هذاالعهد الذي يبني نموذجا عن ايمان شعب في تحرير ارضه وصون سيادتهوالعيش بحرية وكرامة ودعم الدفاع عنه بوجه من يعتدي ويتطاول عليه ، لنتخيفنا المؤامرات ولن يؤثرو فينا اعداء النجاح وما اكثرهم للاسف

اننا نريد ان نعمل اكثر لدعم اقتصادنا الوطني وحملة محاربة الفسادمستمرة دون ان تستثني احدا لانه لا احد اكبر من لبنان ، نريد واياكم اننسهم في صناعة ذهنية اكثر انفتاحا في خططنا المستقبلية لبناء دولة قويةقادرة على مواجهة التحديات الآتية

وكما اختبر الجميع الواقع اللبناني ان لا احد يتفرد بالقرار لذلك صيغةالعيش المشترك وصفة تبعدنا عن الفتنة وقرارات فخامة العهد الرئيس العماد ميشال عون تأكيد مستمر على ان تجربة هذا القائد الوطني العظيم تحولتالى عمل مؤسساتي من اجل لبنان وشعبه ، حتى باتت هذه التجربة اليومواقعا ملموسا لا يمكن تجاوزه وهي فرصة تاريخية قد لا تتكرر ، علينا جميعادعمها ومساندتها لان خلاص لبنان من بوابتها يكون الفرصة التاريخيةالكبرى التي تثبت استقراره وعدم المساس بأي تغيرات ديمغرافية في لبناننتيجة اللجوء الفلسطيني، او النزوح السوري ، اننا نتفهم المعاناة الانسانيةلكنها لن تحل على حساب معاناة انسانية اخرى فالعدل لا يستقيم بهذهالطريقة ابدا والمطلوب هو تحصين لبنان اكثر من المخاطر والألتفاف حولقيادة الرئيس عون التي تعمل لحماية لبنان وشعبه ودوره الاقليمي والدوليبين البلدان ،

هذا العهد يريد استعادة الوطن بمفاهيم اجتماعية جديدة والمساواة فيالمجتمع الواحد بكل طوائفه ، يريد التوازن والتفاعل مع محيطه دون فرض او ارهاب.

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