أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 14-05-2019

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البناء



قالت مصادر دبلوماسية عربية في أوروبا إنّ حصيلة المشاورات الأوروبية حول كيفية التعامل مع أزمة التفاهم النووي مع إيران أنتجت توافقاً أوروبياً على تأمين قناة دفع مالية تتيح شراء كمية من النفط الإيراني يتمّ التفاوض حولها مع إيران، وانّ الأمور منوطة بالتفاهم على هذه الكمية بما يحقق لإيران بيع كمية إجمالية تعادل مليون برميل يومياً بينما تصرّ إيران على كمية تعادل مليون ونصف مليون برميل يومياً.

الجمهورية



تبين أن المكتب الإقليمي لمنظمة دولية خصص 40 مليون دولار لإيجاد فرص عمل للسوريين في لبنان.



أبدت مراجع عبر معاونيها إهتماما خاصا في متابعة ملف وفاة أحد الموقوفين والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة التي باتت محط تحقيق في القضاء.

اللواء

غمز

يسعى فريق سياسي وزاري إلى تحييد قطاع «العسكريين المتقاعدين» تمهيداً للإجراءات المنوي القيام بها في ما خصَّ الرواتب.

همس

يعتقد دبلوماسي عربي ان التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، يسير وفقاً لخطين متوازيين: دخان ميداني، وتفاوض تحت الطاولة.