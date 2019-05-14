عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 14-05-2019

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الأخبار

مدارس أم أقبية تعذيب؟

‫مجلس الوزراء يستمر في تضييع الوقت: لا اتفاق بعد على خفض العجز

‫من الشنطة الى الـ«بيتكوين»: «تحرير الشام» تعزّز أمنها المالي

‫جولة تفاوض ثالثة بلا تفاؤل: «العسكري» يختبر الشارع مجدداً

البناء

بومبيو يغيّر وجهته من موسكو الى بروكسل... والكرملين ينفي اجتماع بوتين ترامب في قمة العشرين

مفاوضات أوروبية إيرانية لتعجيل التفاهم النفطي المالي منعاً لأزمة خليجية

مخاض الموازنة مفتوح... ولا حلول توافقية لعقد الرواتب والتعويضات والعسكر

الجمهورية

الموازنة لا تطفئ شرارة التصعيد

إستراحة المحارب

أيقونة الكرسي البطريركي

إيران تنتظر بايدن

سلامة: أيها اللبنانيون إطمئنوا



اللواء

ساترفيلد يخرق اليوم مناقشات الموازنة المعقَّدة!

باسيل يتّجه إلى التصعيد بالأرقام.. وأبوصعب على خط العسكريِّين وشهيِّب على خط أساتذة الجامعة

ترامب يحذّر إيران من إرتكاب «خطأ كبير» في الخليج

35 قتيلا بمواجهات مع النظام في إدلب

الديار

السفارة الاميركية ترفع درجة «الحذر»: «الرسالة» الإيرانية وصلت «بذكاء»

جلسة «مفصلية» للموازنة اليوم وحزب الله يضغط لعدم المس بالرواتب والأجور

عون ينتظر موقف الحريري من تزامن ترسيم الحدود البحرية ــ البرية الجنوبية