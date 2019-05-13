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درغام: لاجراء تحقيق شفاف بقضية وفاة الضيقة ولنا ملء الثقة بوزير العدل

13
MAY
2019
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طالب عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب أسعد درغام بفتح تحقيق عادل وشفاف بحادثة وفاة حسان الضيقة في السجن، مؤكدا "أنه بغض النظر عن البيانات التوضيحية التي صدرت من هنا وهناك، يبقى المطلوب اجراء تحقيق شفاف من قبل وزير العدل ألبرت سرحان الذي لنا ملء الثقة به وبحرصه على العدالة في لبنان".
وشدد درغام على "ضرورة الحفاظ على صورة العدالة في لبنان التي من المفترض أولا أن تقوم على احترام حقوق الانسان وحقوق السجناء، مؤكدا أن ما يجري في السجون خطير جدا، كما أن هناك معلومات مؤكدة عن تعرض موقوفين للضرب والتعذيب أثناء التحقيق معهم وهذا أمر مخالف للقانون، ويمس بهيبة الدولة وبكرامة جميع اللبنانيين".
وأضاف: "إن لبنان ملزم باحترام المعاهدات بموجب القانون الدولي، ومقيد بها بموجب مقدمة دستوره. وتشمل تلك "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

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