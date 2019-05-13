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تمثال للبطريرك صفير في هذه المدينة اللبنانية

13
MAY
2019
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أعلن المجلس البلدي لمدينة جبيل برئاسة وسام زعرور عن "قرار بلدي بتسمية أحد شوارع المدينة باسم البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير واقامة تمثال له عند المدخل الشمالي للمدينة"، ومما جاء في القرار: "ستعود الينا صخرة لبنان منحوتة نصبا تذكاريا لتاريخ وطن وأمة وكنيسة، فلذة من كبد لبنان، حارس الاستقلال والقرار الحر.

تخليدا لذكراه ولكي لا ينسى الجبيليون واللبنانيون تعاليم المحبة والعيش المشترك والحوار، التي لم يوفر فرصة ليدعونا من خلالها الى الالتزام بها في حياتنا منذ كان راعيا لأبرشية جبيل المارونية منذ عام 1961 الى عام 1986.

تكريما له، وتخليدا لذكراه ولدوره وانجازاته وعطاءاته، قررت بلدية جبيل اقامة تمثال للبطريرك مار نصر الله بطرس صفير عند مدخل المدينة الشمالي، مقابل عقار المطرانية المارونية، وسيطلق على الشارع اسم "بولفار البطريرك صفير. ليبقى سيدنا في وجداننا ولنردد دائما اقواله ومنها: العيش المشترك هو جوهر لبنان ورسالته الحضارية".

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