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التعليمات اللوجستية لاستقبال جثمان البطريرك صفير ووداعه الأربعاء والخميس

13
MAY
2019
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 تلا مسؤول الإعلام والبروتوكول في بكركي المحامي وليد غياض التعليمات اللوجستية ليومي الأربعاء والخميس المتعلقة باستقبال ووداع البطريرك الماروني الكاردينال الراحل مار نصر الله بطرس صفير، وقال: "أتوجه بالشكر الى كافة الوسائل الإعلامية والإعلاميين المواكبين للحظات الحزن التي يعيشها الصرح البطريركي بفقدان غبطة ابينا المثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. وتسهيلا لمشاركة المؤمنين واللبنانيين جميعا من كافة المناطق باستقبال جثمان أبينا البطريرك صفير عند العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 15 أيار، ثم المشاركة في رتبة الجنازة عند الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس 16 أيار، يطلب من المواطنين التقيد بالتوجيهات الآتية:


في ما يتعلق بيوم الأربعاء 15 أيار 2019:
8,00: الانطلاق من مستشفى اوتيل ديو باتجاه العدلية، ثم باتجاه الأوتوستراد الرئيسي نحو بكركي، من دون التوقف علما بأن الموكب سيسير ببطء عند نقاط تجمع المؤمنين.

10,00 استقبال شعبي لجثمان البطريرك صفير على مدخل الصرح البطريركي.

ثم حمل الجثمان عند الباب الرئيسي للصرح، بمرافقة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع السادة المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين الى داخل الكنيسة، حيث ستقام القداديس وترفع الصلوات بشكل متواصل حتى منتصف الليل.

- وتسهيلا لوصول المشاركين يوم الأربعاء، يطلب من الجميع تجنب استعمال السيارات الخاصة للوصول الى الصرح البطريركي والاستعاضة عنها بباصات خاصة.

- كما يطلب واحتراما لمقام ابينا البطريرك صفير عدم تصوير الجثمان المسجى داخل الكنيسة.

اما في ما يتعلق بترتيبات يوم الخميس 16 أيار 2019 حيث سيكون هناك تدابير أمنية خاصة واستثنائية:
- يطلب من جميع المشاركين عدم استخدام سياراتهم الخاصة والاستعاضة عنها بباصات ستوضع في خدمتهم ذهابا وإيابا من نقاط التجمع التالية، بدءا من الساعة 12 ظهرا:
- كازينو لبنان
- مجمع فؤاد شهاب
- مرفأ جونيه الجديد قرب Portemilio
- جامعة الروح القدس الكسليك USEK
- موقف المحكمة - السراي - جونيه
- دير بزمار للأرمن الكاثوليك
- معهد الرسل والمدرسة المركزية - جونيه فقط للكهنة والرهبان والراهبات.
- البولسية - حريصا فقط للاكليروس.

- يرجى تأكيد الحضور من قبل الشخصيات الرسمية السياسية والدينية والعسكرية، تسهيلا لعمل البروتوكول.

- كما يطلب عدم رفع الشعارات والأعلام الحزبية داخل الصرح البطريركي والاكتفاء برفع الأعلام اللبنانية والبطريركية".

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