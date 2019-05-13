living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قنبلة من العيار الثقيل فجَّرها وزير الصحة اليوم

13
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

قنبلةٌ من العيار السياسي الثقيل فجَّرها وزير الصحة في جلسةِ مجلس الوزراء اليوم: "وَرِثتُ ديناً قدْرُه أربعون مليون دولار"، قال الوزير جميل جبق، في موقفٍ يتطلب متابعةً لكشف الحقائق ومعرفة موقف وزير الصحة السابق ونائب رئيس الحكومة الحالي وما يُمثّل من الموضوع ومن موضوعٍ آخَر أيضاً طُرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم، عنوانُه وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث لم يُفهم سببُ التناقض بين التصريحات التي تطالب بالتقشُف خارج مجلس الوزراء، والمطالبة بالإسراف في الموازنات الوزارية داخل الجلسات من جهة أخرى...

لكن في مقابل علامات الاستفهام المُثارة حول هذين الموضوعين، بدا الوضوح سيدَ الموقف في ما يتعلق بالعسكريين المتقاعدين الذين علّقوا تحرُكَهم بعد اجتماعٍ مع وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي سيتابِع معهم تفاصيل ما يُطرح في شأن قضيتِهم داخل جلسة مجلس الوزراء، علماً أنّ الموضوع لم يُطرح اليوم، ووزير الدفاع تعهّد للّجنة التي شكّلها العسكريون بناءً على اقتراحه يومَ التقاهم خلال اعتصامهم قبل ايام، بأن يَنقل الحقيقة إليهم كما هي...

وفي الموازاة، قضيتان لفتتا الأنظار على هامش جلسة اليوم:

الأولى، ما أشاعه البعض عن اختلاف في وجهات النظر بين وزير الدفاع الياس بو صعب ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وهو ما نفاه بو صعب جملة وتفصيلاً. والثانية، معاودة وزير الإعلام جمال الجراح الكلام على اتفاق على حصر التدبير رقم 3 بالحدود الجنوبية، وهو أمر لم يطرحه أصلاً بو صعب، الذي اقترح قبل أيام حصر التدبير المذكور بالحدود كاملة، بما فيها الشمالية الشرقية، علماً أن هذا الأمر لم يلق قبولاً يومها من وزير الداخلية ريا الحسن، وطلب رئيس الحكومة التريث والمزيد من البحث في شأنه.

هذا مع الاشارة الى ان باسيل، وبحسب معلومات الـ otv، ابلغ مجلس الوزراء اليوم انه لن يسير في الموازنة ما لم تتخذ الحكومة خطوات اصلاحية جدية وخصوصاً في مساهمات الدولة لتمويل الجمعيات، وهو اعلن انه سيقدّم في اجتماع الغد سلة من المقترحات الإصلاحية التي تساهم في خفض النفقات منها ما يتعلق بالتهرّب الضريبي والجمركي وخدمة الدين العام.

وإلى جانب جلسة مجلس الوزراء، التي تعاود الانعقاد غداً، برز اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة في ملف التوظيف، ثم زيارة رئيسها النائب ابراهيم كنعان لديوان المحاسبة، وذلك في إطار تنسيق العمل والاطلاع على اعمال لجنة المال، لا سيما في مجال ملف التوظيف من جهة والحسابات المالية من جهة اخرى واللذان اصبحا في عهدة الديوان

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout