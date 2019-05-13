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قوى الأمن خصصت رقما هاتفيا لتلقي شكاوى تتعلق بالإتجار بالأشخاص

13
MAY
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي: "في إطار السياسة التي تتبعها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتطوير آليات عملها في مختلف المجالات، وبخاصة الأمنية والاجتماعية والإنسانية، تماهيا مع المعايير العالمية لمبادئ احترام حقوق الإنسان، ومتابعة للجهود المبذولة في مكافحة الإتجار بالأشخاص، ضمن أطر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، خصصت هذه المديرية العامة الرقم الهاتفي: 395161/01 في غرفة عمليات قيادة الشرطة القضائية، لتلقي الشكاوى التي تتعلق بالإتجار بالأشخاص.

لذلك، تدعو هذه المديرية العامة المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن شكاويهم ذات العلاقة في هذه الجرائم، والاتصال المباشر على الرقم المذكور".

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