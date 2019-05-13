بوصعب: أطمئنكم... لا يوجد أي بند يتعلق برواتب المتقاعدين أو بتعويضاتهم

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أعلن وزير الدفاع الياس بوصعب أنه "اتفقنا مع لجنة العسكريين المتقاعدين على الاجتماع ولو بشكل يومي لكي نضعهم في أجواء الأمور التي نتباحثها في مجلس الوزراء".

وأكد بوصعب خلال انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه "لا يوجد أي بند يتعلق برواتب المتقاعدين أو بتعويضاتهم على طاولة مجلس الوزراء أطمئنكم".

وأشار الى أن "البند الوحيد الذي أقر هو الذي يتعلق بالمحسومات 3 بالمئة على الطبابة والذي يطبق على الجميع إلا أنها ستتعوض في مكان آخر".

ولفت بوصعب إلى أنه "كان هناك توافق تام بيني وبين وزير الخارجية جبران باسيل في الجلسات السابقة حول التدبير رقم 3 بعكس ما تم تداوله"، وشدد على أنه "لم نتطرق الى هذا الموضوع في جلسة اليوم".