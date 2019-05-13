الجراح: غدا ذاهبون الى اقتراحات واصلاحات اقتصادية

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أكد وزير الاعلام جمال الجراح أن "مجلس الوزراء كان حريصًا على عدم المس بتقديمات المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين ولا سيما التي تقدمها بعض الجمعيات مثل مركز سرطان الأطفال وكاريتاس والصليب الأحمر".

وكشف الجراح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه "حصل تخفيض بسيط لموازنات بعض الجمعيات لم يتعد الـ15 بالمئة".

وأشار إلى أنه "غدا ذاهبون الى اقتراحات واصلاحات اقتصادية"، وأعلن أن "وزير المالية علي حسن خليل سيقدم غدا ملخصا عما تم التوصل اليه حتى الآن".

وعن التدبير رقم 3، قال الجراح: "هو يطبق في مواجهة العدو الاسرائيلي ولكن يبقى لوزيري الدفاع الياس بوصعب والداخلية ريا الحسن ان يحددا التدابير اللازمة بالنسبة للمناطق الأخرى بحسب تقييمهما الوضع الأمني فقد يعتمد تدبير رقم 3 في بيروت مثلا".

ولفت وزير المال علي حسن خليل أنه "اكملنا كل المواد التي تتضمن الموازنة والاقتراحات الاضافية"، وأضاف: "هناك بعض الاقتراحات التي من الممكن ان يقدمها الوزراء وتمت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات".

وقال خليل: "نحن كوزارة مالية أعدينا لائحة تختصر كل التقديمات في كل الوزارات وناقشناها جمعية وجمعية وهيئة وهيئة واخذنا قرارا لاقفال هذا الملف وبالتساوي".

ويعقد مجلس الوزراء جلسة لاستكمال التشاور بموضوع الموازنة غداً عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.