توقيف رشيد جنبلاط

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أفادت معلومات لمحطة الـ OTV بأن "أمن الدولة أوقف رشيد جنبلاط لنشره فيديو يهدف الى التحريض وإثارة الفتنة الطائفية والتطاول على بعض المقامات".

الى ذلك صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

"بعد قيام اللبناني (ر.ج.) بنشر فيديو له على موقع فيسبوك، يهدف من خلاله إلى التحريض وإثارة الفتنة الطائفية والتطاول على بعض المقامات، وورود شكاوى كثيرة بحقه من المواطنين، وحفاظاً على هيبة الدولة ومنعاً للفتنة الطائفية وتطبيقاً للقانون، قامت المديرية العامة لأمن الدولة، بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بتوقيف صاحب العلاقة، وتجري التحقيق معه وفقاً للأصول".