تجنبوا الاحتفالات بالمواكب السيّارة لأنها تُهدّد حياتكم!

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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي-شعبـة العلاقات العامـة البلاغ التالي:



"في نهاية كل عام دراسي، يحتفل طلاب البكالوريا - القسم الثاني بإنهائهم دراستهم في المرحلة الثانوية، عبر تنظيم مواكب سيّارة يقومون في خلالها بالجلوس على نوافذ السيارات والخروج من فتحات الأسقف، تعبيراً عن ابتهاجهم وفرحتهم، فضلاً عن استعمال المفرقعات النارية، الأمر الذي يشكل خطراً على السلامة العامة وعلى حياتهم وحياة المواطنين، ويؤدي إلى وقوع حوادث مرورية ينتج عنها سقوط قتلى وجرحى، كما حصل خلال الأعوام السابقة. كذلك يتسبب في حصول إشكالات بينهم وبين أشخاص آخرين على الطرقات.



لذلك، تذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلابنا الأعزاء حفاظاً على سلامتهم، بضرورة الإمتناع عن القيام بمثل هذه الممارسات والأفعال التي تشكل مخالفة للقانون ويُعاقَب عليها.



علماً أن مفارز السير ستقوم بضبط هذه الحالات، وأن صوراً لمخالفات عن احتفالات مماثلة قد وردتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُنظم محاضر ضبط بشأنها".