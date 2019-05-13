living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوصعب التقى المتقاعدين وتمنى عدم اللجوء إلى حرق الإطارات

13
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وفدًا من حراك العسكريين المتقاعدين يضمّ كلًّا من العمداء المتقاعدين منير عقل وسامي الرماح ومحمود طبيخ، والرقيب الأول بشارة حصروتي (مصاب حرب)، والرقيب طوني يمين (مصاب حرب)، والعريف زياد الحاج (مصاب حرب)، والسيد حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف، حيث جرى التداول في مواد مشروع الموازنة التي تمسّ بحقوق المتقاعدين، وأكَّد الوزير بو صعب أن مسألة الاقتطاع من الرواتب أو التعويضات أو تجميد جزء نسبي منها لفترة معينة وموضوع فرض ضريبة دخل بنسبة 3% على رواتب المتقاعدين غير مطروحة للنقاش، و في حال كان هناك من متغيرات في هذا الموضوع اكد الوزير بو صعب انه سيبلغهم بالأمر فور حصوله اذا حصل. وتم الاتفاق على اعتبار هذه اللجنة التي يمكن توسعتها لتشمل عددًا أكبر من المتقاعدين لجنة مخصَّصة لمواكبة موضوع مشروع الموازنة مع وزارة الدفاع، على أن تعقد اجتماعات دورية وعند الحاجة.

 

وفي هذا السياق، تمنى الوزير بو صعب على جميع المتقاعدين عدم اللجوء إلى أسلوب إحراق الإطارات وقطع الطرقات وإقفال المؤسَّسات العامَّة، داعيًا إيَّاهم إلى اعتماد وسائل الاعتراض السلميَّة والحضاريَّة بدون تعطيل المرافق العامة للمحافظة على صورتهم ومكانتهم واحترامهم لدى المواطنين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout