بوصعب التقى المتقاعدين وتمنى عدم اللجوء إلى حرق الإطارات

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التقى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وفدًا من حراك العسكريين المتقاعدين يضمّ كلًّا من العمداء المتقاعدين منير عقل وسامي الرماح ومحمود طبيخ، والرقيب الأول بشارة حصروتي (مصاب حرب)، والرقيب طوني يمين (مصاب حرب)، والعريف زياد الحاج (مصاب حرب)، والسيد حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف، حيث جرى التداول في مواد مشروع الموازنة التي تمسّ بحقوق المتقاعدين، وأكَّد الوزير بو صعب أن مسألة الاقتطاع من الرواتب أو التعويضات أو تجميد جزء نسبي منها لفترة معينة وموضوع فرض ضريبة دخل بنسبة 3% على رواتب المتقاعدين غير مطروحة للنقاش، و في حال كان هناك من متغيرات في هذا الموضوع اكد الوزير بو صعب انه سيبلغهم بالأمر فور حصوله اذا حصل. وتم الاتفاق على اعتبار هذه اللجنة التي يمكن توسعتها لتشمل عددًا أكبر من المتقاعدين لجنة مخصَّصة لمواكبة موضوع مشروع الموازنة مع وزارة الدفاع، على أن تعقد اجتماعات دورية وعند الحاجة.

وفي هذا السياق، تمنى الوزير بو صعب على جميع المتقاعدين عدم اللجوء إلى أسلوب إحراق الإطارات وقطع الطرقات وإقفال المؤسَّسات العامَّة، داعيًا إيَّاهم إلى اعتماد وسائل الاعتراض السلميَّة والحضاريَّة بدون تعطيل المرافق العامة للمحافظة على صورتهم ومكانتهم واحترامهم لدى المواطنين.