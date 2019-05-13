لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

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زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ديوان المحاسبة، والتقى رئيسه القاضي احمد حمدان، في حضور المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس والقاضي بسام وهبي.





وتأتي الزيارة لتنسيق العمل والاطلاع على اعمال لجنة المال، لا سيما في مجال ملف التوظيف من جهة والحسابات المالية من جهة اخرى واللذان اصبحا في عهدة ديوان المحاسبة.





كنعان

اعتبر النائب كنعان ان "هذين الموضوعين، لا سيما ملف التوظيف والحسابات المالية، يشكلان حاجة مالية قصوى على مستوى الادارة والمالية العامة"، واعدا ب"تقديم جميع المستندات المتوفرة لدى لجنة المال والموازنة وايداعها النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة".





حمدان

من جهته، اكد رئيس الديوان ان "كل الامور المطلوبة من ديوان المحاسبة تسير على اكمل وجه وضمن الاطر القانونية"، معتبرا ان "عمل الديوان يتكامل مع عمل لجنة المال والموازنة كونهما يصبان في مصلحة واحدة الشفافية والحكمة والقانون، وهذا امر يعمل عليه الديوان بكل طاقته وبكادره البشري رغم قلة العدد لدينا".