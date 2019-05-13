برقيتان من الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس عون

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية انّ "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعث برقية عزاء ومواساة الى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بوفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير".



وقال الملك سلمان: "تلقينا نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين الكم دوام الصحة والتوفيق".



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بوفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وقال ولي العهد : "تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وأنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة الأرجو لكم دوام الصحة والسلامة".