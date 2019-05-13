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رئيس الجمهورية يقيم افطاراً رمضانيًا جامعًا غداً في قصر بعبدا

13
MAY
2019
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الرئيس عون تابع مع النائب ادغار طرابلسي قضايا محلية وملف المية ومية وشرق صيدا
 
يقيم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غروب غد الثلاثاء افطاراً في قصر بعبدا لمناسبة شهر رمضان المبارك، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية ورؤساء المجلس النيابي والحكومة السابقين والوزراء والنواب وسفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين في لبنان وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين والاداريين.
 
ويلقي الرئيس عون كلمة في الافطار يتناول فيها التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والاقليمية.
النائب ادغار طرابلسي
 
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا النائب ادغار طرابلسي الذي شكره على اهتمامه الشخصي بموضوع ملف المية ومية وشرق صيدا والخطة الامنية الجديدة في المخيم وجواره.
 
وقدم النائب طرابلسي لرئيس الجمهورية نسخاً عن اقتراح قانون الاعفاءات من رسوم نقل الملكية للاملاك الواقعة ضمن المخيمات وعن كتابه المرفوع الى رئيس الحكومة سعد الحريري عبر رئاسة مجلس النواب، الذي يطلب  فيه الاجازة  لوزارة المهجرين او لصندوق الجنوب متابعة موضوع الاخلاءات في محيط المخيم في المية ومية ودرب السيم وحي الدكرمان في صيدا. كما قدم نسخة عن كتابه الى وزير المهجرين غسان عطاالله الذي يطالبه فيه بمتابعة الموضوع في مجلس الوزراء.
 
وتابع النائب طرابلسي مع رئيس الجمهورية ايضا سلسلة مواضيع تتناول شلل المؤسسة الوطنية للاستخدام والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، مثنيًا على ما يبذله رئيس البلاد "من جهود جبارة سعياً لانجاز مشروع الموازنة والاستمرار في معركة محاربة الفساد، وتحقيق ما وعد به الرئيس عون من إصلاحات تطال مختلف القطاعات".
 
على صعيد آخر، قدم طرابلسي التعازي لرئيس الجمهورية بوفاة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير.
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