living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي رميا بعد سنة من إنتخابه: لقبي "ناطور المجلس" وقضاء جبيل على السكة الانمائية الصحيحة

13
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلّ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا على اللبنانيين عامة والجبيليين خاصة بعد عام على إنتخابه بحوار مباشر عبر صفحته على فايسبوك متحدثا عن ابرز الانجازات المحققة والمشاريع الانمائية المستقبلية.
واشار ابي رميا الى ان مهامه الفعلي كنائب، هو التشريع ومراقبة اعمال الحكومة، الى جانب العمل الانمائي في قضاء جبيل، مؤكدا انه على تواصل يومي مع الجبيليين من خلال فريق عمله المتواجد في مكتبيه في جبيل ومجلس النواب حيث تلقى في هذا العام اكثر من 4000 طلب خدمة ومراجعات، اُنجز منها اكثر من 30% ، لافتا الى انه مُلقّب "بناطور المجلس" حيث انه وفريق عمله اخر من يغادر مكاتب مجلس النواب. 
 
وعلى الصعيد الانمائي، اكد ابي رميا ان: "قطار الانماء في قضاء جبيل على السكة الصحيحة، لافتا الى ان مشاريع انمائية كثيرة أُنجزت، واخرى قيد التنفيذ، وبعض اخر لم يبصر النور بعد. فبالاضافة الى الطرقات الرئيسية –الاوتوسترادات التي تربط مداخل قضاء جبيل الاساسية بالقرى والبلدات، فان المرحلة التنفيذية الثالثة للطريق الممتدة من نهر ابراهيم الى بير الهيث قيد التنفيذ، اضافة الى مشروع طريق القديسين الذي يربط قضائي جبيل والبترون والذي اصبح قانونا وتأمنت اعتماداته وهو قاب قوسين او ادنى من تنفيذه، كما واننا بصدد تحديث طريق جبيل-عنايا، المعروف بطريق الموت، واناراته بالتعاون مع وزارتي الاشغال والطاقة، اما بالنسبة لمدخل حصرايل-جدايل فقد رفعت الدراسات المقامة الى مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات اللازمة".
اما على الصعيد البيئي، اشاد ابي رميا بعمل وزير البيئة فادي جريصاتي، مشيرا الى انه: "في موضوع المرامل والكسارات، هناك توجها لاستيراد الرمل من الخارج ضمن اطار قانوني واضح وشفاف وباسعار مدروسة، وقد طلب الوزير جريصاتي مهلة 3 اشهر لاعادة ترتيب الاراضي وتصنيفها، فيما ستقفل الكسارات والمقالع غير الشرعية، وهذا ما حصل مع كسارات عديدة في قضاء جبيل".
 
وعلى صعيد معالجة النفايات، لفت ابي رميا الى ان: "قضاء جبيل كان بمنأى عن ازمة النفايات التي المت بلبنان منذ سنوات بفضل الادارة الحكيمة لاتحاد بلديات جبيل برئاسة السيد فادي مارتينوس، مشيرا الى انه يتابع مع الاتحاد كيفية تحديث مكب النفايات في حبالين وتطويره، ونحن بصدد التواصبل مع شركات عديدة لتحقيق هذه الغاية.
 
 الى ذلك، اشار ابي رميا الى ان مشاريع مائية عديدة قيد التنفيذ بالتعاون مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، كتطوير الابار واصلاح اقنية الري وامدادات شبكة الصرف الصحي في القضاء، ويبقى سد جنة" المشروع الحيوي الاهم " الذي سيبصر النور عام 2022 بعد تعطيل الاعمال فيه لثلاث سنوات بفعل الكيدية السياسية".
 
وفي سياق متصل، اكد ابي رميا انه: "على تواصل حثيث مع صاحب مشروع "وي غو" للنقل المشترك السيد هنري بو عبيد والذي يربط مدن جبيل الساحلية بالقرى الجبيلية، مؤكدا انه مشروع خاص يبغي الربح لصالح شركة "كونيكس"، لافتا الى اننا اليوم في صدد اتصالات مع اصحاب رؤوس الاموال لتأمين المبلغ اللازم لتنفيذ المشروع، مؤكدا انه سيتكلم اعلاميا عن الموضوع عندما تتوافر كل الشروط المطلوبة بعيدا عن المزايدات والشعبوية".
 
اما على المستوى التشريعي، وبصفته رئيسا للجنة الشباب والرياضة، اعلن ابي رميا انه: "يتم حاليا مناقشة اقتراح قانون انشاء الاكاديمية الوطنية للرياضية الذي تقدم به مع النائب ابراهيم كنعان، مشيرا الى انه سيقدم على تقديم اقتراح قانون جديد يرمي الى تحديد كوتا شبابية في اللوائح الانتخابية ليتسنى للشباب ان يلعبوا دورا اكبر في الحياة السياسية كما نصت وثيقة  السياسة الشبابية".  
 
ولفت ابي رميا الى ان: "قانون خفض سن الاقتراع لسن 18 لم يمر في المجلس النيابي لاسباب طائفية ومماحكات سياسية، مؤكدا حق الشباب في سن 18 في ممارسة حق التصويت، داعيا المدارس والجامعات الى ادخال العمل السياسي الى حرمها لاهميتها في اكساب الطلاب وتعليمهم الحس النقدي والتنافس السياسي الديمقراطي".
وعن الموضوع الاقتصادي، لفت أبي رميا الى: "اننا ورثنا ارثا ثقيلا وواقع إقتصادي مذري، نقوم حاليا باجتراع الحلول المناسبة له. مطمئنا بان هناك الكثير من الاشاعات والاقاويل بان الحلول ستكون على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة، إنما التيار وفخامة رئيس الجمهورية سيتصدون لهكذا أفكار إن طرحت".
 
في الختام، وجه ابي رميا تحية للمرأة اللبنانية عامة والمرأة في التيار الوطني الحر خاصة، داعيا اياها الانخراط اكثر في العمل السياسي –القيادي، كما ووجه رسالة اللى الطلاب والشباب مؤكدا على دورهم الفعال في المجتمع ، داعيا اياهم عدم الانجرار وراء الاقاويل والتهويل حول السياسة والانخراط بالعمل الحزبي لان السياسة بتعريفها، هي التنافس الديمقراطي من اجل النهضة بالمجتمع والوطن، وهي بذلك تطال كل الجوانب الحياتية اليومية. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout