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من المستفيد من التشويش على سد بسري الحيوي؟

13
MAY
2019
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عمر شاتيلا- 
 
من هي الجهة السياسية المستفيدة من التشويش على مشروع سد بسري الحيوي؟ 
 
سؤال مطروح على خلفية بعض التحركات المدفوعة من قبل جهات واسماء معروفة للتخريب على مشروع حيوي لبيروت ونعني بذلك مشروع بحيرة وسد بسري. بالامس تجمع بعض المواطنين المحتجين على مشروع سد بسري في مكان اقامة المشروع وانضم اليهم نواب واحزاب تمثلت بشخص واحد ومواطنين تم نقلهم بباصات ممولة من جهات لن نكشف عنها حالياً.
 
النائب اسامة سعد الذي قبض ثمن ملكيته في محيط المشروع المقدرة بملايين الدولارات كان موجودا في التجمع وكذلك النائب بولا يعقوبيان وغابت احزاب أساسية عن التجمع بسبب الخوف من استغلال هذا التجمع لتحقيق أهداف ممولي هذه الرحلات السياسية إلى منطقة عمل السد.
 
بعض الشخصيات التي تتدعي اهتمامها بالبيئة كانت موجودة لاخذ الصور التذكارية والمطلوب ان تضم اكبر عدد من الحضور (لزيادة قيمتها) وارسالها لمن يعنيه الأمر كما هو مطلوب منهم والباصات الممولة من شخصية سياسية معروفة نقلت الناس إلى مكان التجمع الذي اطلق عليه إسم “سلسلة بشرية”.
 
تجمع الأمس كان “خلطة” سياسية هجينة والهجوم كان على كل المشاريع التي تمولها الدولة اللبنانية وغاب خلالها الحديث العلمي عن أهمية مشروع بسري للعاصمة ولصيدا وجزين والقرى المجاورة وتركت الساحة لتسجيل المواقف العاطفية من قبل بعض الحاضرين.
ناشطون على وسائل التواصل انتقدوا التحركات المريبة  الممولة والمحضرة من اطراف سياسية ضد كل مشروع حيوي وهذه الأطراف لا تريد ان يرى الناس اي انجاز للدولة يريح المواطنين.
 
إلا ان العمل سيبقى قائما على قدم وساق لتحقيق الوفر المائي لكل الناس كما هو مخطط.
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