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بالجرم المشهود.. كان يهمّ للاعتداء جنسياً على ابنته القاصر وهذا ما حصل!

13
MAY
2019
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توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية السورية بالاعتداء جنسيا على ابنته القاصر (١٤ سنة)، وذلك في منزله الكائن في محلة وادي مجدليا - عالية.


على أثر ذلك، كلفت هذه الشعبة قطعاتها المختصة للتأكد من صحة المعلومات، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها دورياتها، توصلت الى تحديد كامل هوية الفاعل، ويدعى: ع. أ. (مواليد عام ١٩٧٧، سوري) وتبين انه من أصحاب السمعة السيئة، مدمنٌ على الكحول، ومطلوب للقضاء بجرم سكر ظاهر.

وبتاريخ ٨/٥/٢٠١٩ قامت قوة من الشعبة بمراقبة مكان اقامته، وبعد التأكد من وجوده داخل منزله برفقة أفراد عائلته، داهمت هذه القوة المنزل بشكل خاطف وضبطه في غرفته بالجرم المشهود وهو يهمّ للاعتداء جنسياً على ابنته، وتمكنت العناصر من توقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف انه يقوم بشكل متكرر، ومنذ حوالي السنتين، بالاعتداء على ابنته، كما اعترف بإقدامه على تعنيفها وتعنيف زوجته واولاده وتهديدهم بالقتل بغية التكتم عليه.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على اشارة القضاء بحسب قوى الأمن.

 

 

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