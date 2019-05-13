فاجعة جديدة.. قتيلان بحادثٍ مروّع على أوتوستراد إميل لحود!

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عملت عناصر من الدّفاع المدني، بعد منتصف الليل، على سحب جثَّتين من داخل سيارتهما قضيا جراء تعرّضهما لحادث سيرٍ مروّع وقع على أوتوستراد إميل لحود.

وقد استعانت العناصر بأدوات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من إخراج القتيلين نظراً لتضرّر هيكل السيارة بشدة نتيجة الحادث، وفق ما ذكرت المديرية العامّة للدفاع المدني.

إلى ذلك، عملت العناصر على نقل الجثتين إلى المستشفى بعد حضور الأجهزة الأمنية وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت غرفة التحكّم المروري قد أفادت عن سقوط قتيلَيْن نتيجة تصادمٍ على أوتوستراد إميل لحود باتّجاه الكرنتينا.