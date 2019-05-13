تحضروا - كتل ساخنة آتية والحرارة الى 34!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان دخل في قلب الموجة الحارة التي تطال، حالياً فلسطين وسوريا وجنوب تركيا ويعود سبب الحرارة المرتفعة الى تمدد الكتل الساخنة من صحراء مصر نحو سيناء من جهة وتمدد كتلة اخرى من شبه الجزيرة العربية نحو الأردن والعراق ما يؤدي الى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة في البقاع ودمشق والأردن طيلة الأسبوع الحالي فتلامس 34 درجة بين الثلاثاء والجمعة، بينما تبقى معتدلة ساحلا تلامس 29 درجة كحد اقصى.

طقس يوم الإثنين، مشمس وحار في الداخل يتحول الى حار بامتياز يوم الثلاثاء حين يدخل لبنان ودمشق في قلب الموجة الساخنة فتتأثر المناطق البقاعية كافة بحرارة مرتفة وانخفاض بنسبة الرطوبة بسبب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية الآتية من العراق وسوريا والاردن.

الحرارة على الساحل: 28/20

في البقاع: 33/16

الجبال 1200 متر: 26/14

الضغط الجوّي: 1012hpa

الرطوبة: 80%

الرياح: شمالية على الساحل والجبال الغربية سرعتها 20 كم في الساعة، وجنوبية شرقية في الداخل.