تعطيل المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة يوم الخميس لوداع البطريرك صفير

A + A -

أعلن وزير التربية أكرم شهيب أن المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة ستعطّل يوم الخميس المقبل لوداع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وكان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، قد طلب من مديري المدارس الكاثوليكية ومديراتها التوقف عن الدروس يوم الخميس 16 أيار الجاري.

أعلن وزير التربية أكرم شهيب أن المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة ستعطّل يوم الخميس المقبل لوداع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وكان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، قد طلب من مديري المدارس الكاثوليكية ومديراتها التوقف عن الدروس يوم الخميس 16 أيار الجاري.

كما أعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي يومي الاربعاء والخميس على ان يكون يوم الخميس هو يوم التشييع وتوقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة.