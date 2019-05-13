سليم عون: الحديث عن هذا الموضوع.. حرتقة مقصودة

A + A -

نفى النائب سليم عون حصول أي إشكال معه خلال زيارة الوزير جبران باسيل الى بلدة عنجر، مؤكداً أنه 'تمّ تضخيم أمر من لا شئ'.

ويفيد مشاركون في اللقاء الذي استضافه مقرّ 'حزب الطاشناق' في عنجر أن عون الذي كان شارك باسيل في رحلة 'الهايكينغ' على مدى ساعتين حضر الى مقر الحزب قبل وصول باسيل كما تجري العادة في استقبالات من هذا النوع حيث يحرص عون على أن يكون موجوداً قبل حضور باسيل، لكن عند وصوله وجد أن لا مكان له في القاعة السفلى من المقر حيث يفترض أن يتمّ استقباله، ففضل البقاء خارجاً الى حين وصول باسيل لكن تأخر الأخير في الوصول دفعه الى الصعود الى الطابق الثاني حيث سيجري اللقاء أصلاً، وعند وصول باسيل انتبه لغياب عون فسأل عنه، فاضظر للنزول من الطابق الثاني الى الاول، ثم صعدا سوياً مجدداً الى الطابق الثاني مع الوفد المرافق وبعض الحضور! ورأى عون أن 'الحديث عن الموضوع وكأن هناك إشكالاً ما هو إلا حرتقة مقصودة'.