أسرار الصحف ليوم الاثنين 13 أيار 2019

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البناء

قالت مصادر خليجية إنّ مشكلة الذين يدعون إلى التصعيد بوجه إيران في الخليج تكمن في ما سينتج عن أيّ تصعيد على مستوى أسعار النفط التي تشكل المؤشر الحقيقي على نجاح أو فشل السياسات الأميركية بوجه إيران، وأن التحرك صعوداً في أسعار النفط عندما يبدأ تحت تأثير المخاطر الأمنية لا تجدي معه الخطط التجارية بزيادة الإنتاج وجوهر العقوبات الأميركية على إيران يقوم على أنّ العالم يستطيع عدم التأثر بما يحدث مع إيران وكلّ تأثير معاكس لهذا المفهوم فشل للعقوبات.

الجمهورية

قال إقتصادي بارز إن قروض الدول للبنان يُعرقلها مستفيدون من التلزيمات المحلية لأن هذه الدول تراقب مشاريعها اذا حصلت حتى آخر دولار من القرض الميسر.

لاحظت أوساط سياسية أن أخصاما ً سياسيين لم يعيروا إهتماما ً لحدث وطني وقد انعكس ذلك على وسائلهم الإعلامية التي أكملت برامجها كالمعتاد.

يؤكد سياسيون في حزب بارز أن خفض العجز في الموازنة سيكون إعالميا أكثر منه واقعيا.



اللواء

غمز

في العدد الأخير للجريدة الرسمية صدر ٢٣ مرسوم استعادة جنسية توزعت على النحو التالي: ٣٦ شخصاً مسيحياً من ٢٢ عائلة. ٦ أشخاص مسلمين من عائلة واحدة، ولم يبادر أحد إلى الاعتراض بحجة التوازن الطائفي، كما يجري في الوظائف العامة!



همس

لم تُثمر المساعي الجارية على أكثر من صعيد في تحديد موعد اجتماع رؤساء جمهورية وحكومة سابقين واتخاذ موقف موحد من التطورات السياسية والمالية الأخيرة!



لغز

تمّت إزالة صور شخصية طرابلسية بارزة من عدة مناطق كانت تُعتبر دوائر مقفلة لمصلحته، وذلك بعد إقفال مكاتب الخدمات الاجتماعية وتسريح الموظفين ووقف المساعدات المدرسية!