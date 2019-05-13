عناوين الصحف ليوم الاثنين 13 أيار 2019

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الأخبار

"حزب بولتون" يريدها حربا

أميركا في الخليج: فرصة لا تهديد

السراي ومصرف لبنان «تحت الحصار»: الحكومة تشتري الوقت ونقاش الرواتب مستمر

رحيل أيقونة الموارنة: الخصم القوي الذي لم ينتصر... ولم ينكسر

البناء

أحداث الفجيرة تخيّم على أسواق النفط... اتهامات خليجية لإيران... وبومبيو وصل موسكو

الحكومة تنهي موازنتها اليوم وسط الاحتجاجات... وخليل يطمئن ذوي الدخل المحدود

«القومي»: هزمُ الإرهاب بتكامل الجيوش والمقاومة... والقوميون كانوا حيث يجب أن يكونوا

الجمهورية

الحكومة تبدأ "هندسة" الموازنة

بطريرك السيادة وداعًا

اللواء

فجر الموازنة: تخفيضات قاسية في الوزارات .. والرواتب المحطّة الأخيرة

البطريرك صفير يُشيَّع الخميس والحدِاد الوطني يسبق الحداد الرسمي

الخليج يقترب من حافة النار.. تخريب سفن تجارية في ميناء الفجيرة

الديار

غياب زعيم الكنيسة المارونيّة الذي جاهد لاستقلال لبنان بأسلوب سلمي

كانت عظاته المناضلة تحمل معاني الإستقلال والوحدة الوطنيّة ولم يدعُ يوماً الى مُظاهرة

L'Orient-Le Jour

L’ultime envol du Patriarche...

The Daily Star

Lebanon mourns Cardinal Sfeir