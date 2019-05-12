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بالصور: "حزب الله" يشيع الشهيد المجاهد حامد الهق

12
MAY
2019
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شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في بلدة الكواخ - قضاء الهرمل الشهيد المجاهد حامد حسين الهق ، الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

انطلق موكب التشييع السيار من أمام منزل ذويه في بلدة حوش السيد علي ، وعند مدخل بلدة الكواخ حمل الجثمان الطاهر على أكتاف محبيه في مسيرة تقدمتها الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، والفرق الكشفية وحملة الأعلام وصور القادة والشهيد.

وجاب التشييع شوارع البلدة تقدمه مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر ، عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائبان ابراهيم الموسوي وايهاب حمادة ، فعاليات بلدية واختيارية ، علماء دين وحشد من الأهالي.

وسار المشيعون وسط الشعارات واللطميات الحسينية، وصولًا إلى ملعب البلدة حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة بالشهيد ، قدم خلالها ثلة من المجاهدين التحية وقسم الولاء والبيعة ، وبعدما أم الشيخ الصلاة على الجثمان الطاهر ، ووري الشهيد في ثرى روضة شهداء بلدة الكواخ.

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