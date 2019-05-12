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رابطة قدامى الإكليريكية البطريركية المارونية تنعي البطريرك صفير : خسرنا صوتاً صارخاً من أجل وطن تحييه الحرية وتسوده القيم وتحصنه الحكمة والعدالة

12
MAY
2019
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صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة قدامى الإكليريكية البطريركية المارونية برئاسة الدكتور أنطوان سعد، البيان التالي:
إن قدامى الإكليريكية البطريركية المارونية ينعون كبيرهم والرئيس الفخري لرابطتهم وأيقونة كنيستهم
المثلث الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير
الذي تخلى عن أمجاد الأرض ليلتحق هانئاً بمجد السماء.
لبى غبطته نداء الرب الذي دعاه منذ البدء وائتمنه على رعاية كنيسته وسلمه وزنات يردها الآن مضاعفة ويستحق فرح الطوبى.
لقد خسر القدامى بغيابه رفيقاً كبيراً وصديقاً صديقا عاش فضائل الإنجيل وراعياً قاد كنيسته الى المراعي الخصيبة وصوتاً صارخاً من أجل وطن تحييه الحرية وتسوده القيم وتحصنه الحكمة والعدالة.
عزاؤنا بأن غيابه عنا يملؤه إيماننا بأن الكنيسة بأحبارها المتعاقبين مقيمة على صخرة الصمود وأن البطريرك الكبير هو أساس في البناء وفي بقاء هذه الصخرة الى الأبد.

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