ماذا كشف والد المسجون الفقيد توفيق الضيقة؟!

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شيعت بلدة شمسطار وقرى غربي بعلبك المخلص الجمركي حسان الضيقة في موكب حاشد، وتحدث والد الفقيد توفيق الضيقة، فقال: "ولدي بقي تسعة أيام رهن التحقيق تعرض فيها لابشع أنواع التعذيب والعنف وأنا حاولت وبجميع الطرق التواصل معه ومنعت من ذلك كي لا اكشف عما تعرض له من عنف وتعذيب".

وأضاف: "القانون 65 /2017 يمنع التعذيب ويعاقب عليه ولبنان ملتزم بالمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمنع التعذيب، ولقد أبلغتهم أني تقدمت بعدد من الشكاوى للقصر الجمهوري والأمم المتحدة وللقضاء، والدعوة التي تقدمت بها للأمم المتحدة في جنيف سيتعين موعد لها لمحاكمة من تسبب بموت ابني وعدم السماح له بإجراء عملية وعدم إخلاء سبيله إلا للقبر".

ووجه نداء إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة لمتابعة الملف.