مجموعة تيلي لوميار ونور سات نعت صفير: خسرنا أبا وركنا وموجها

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نعت مجموعة "تيلي لوميار ونور سات" البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في بيان جاء فيه:

"مجموعة تيلي لوميار ونور سات خسرت برحيل البطريرك الكبير مار نصرالله بطرس صفير أبا وركنا وموجها، وتشارك أباها ورئيسها الفخري مار بشارة بطرس الراعي واساقفة الكنيسة وعائلة الراحل ألم الغياب وتعيش واياهم رجاء القيامة.

لقد كان فقيدنا كلا للكل، ورسولا للكلمة التي صارت موقفا وصوتا صارخا في سبيل الحق والحرية والعدالة.

وقد تشرفت شاشتنا بنقل قداديسه وعظاته على مدى ربع قرن وحظيت بدعمه لرسالتنا في لبنان وعالم الانتشار وبرعايته لكل احتفالاتنا وتشجيعه الدائم من اجل الاستمرار. ان عائلة تيلي لوميار ونور سات تنضم الى كل المشاهدين في مواكبة انتقال غبطته الى الضفة الاخرى حيث الغبطة الحقيقية والمجد الذي لا ينتهي".