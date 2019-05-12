لحام نعى صفير: كان رفيق درب رائعا وأخا وصديقا أمينا قريبا للقلوب

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نعى البطريرك السابق لأنطاكيا وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، قائلا: "المسيح قام، وغبطة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عميد الكنيسة المارونية، يشاركه اليوم في قيامته المقدسة التي كان رسولا لها لجميع المؤمنين".

أضاف: "مع الكنيسة وأناشيدها نرافقه بالتعزية الروحية قائلين: "مغبوط السبيل الذي تسير فيه اليوم، فقد أعد لك مكان الراحة. ذلك المكان الذي وعد يسوع تلاميذه به قائلا قبل آلامه وموته وقيامته: إنني ذاهب لأعد لكم مكانا لتكونوا أنتم حيث أنا والآب والروح!".

وتابع: "إنه كان رفيق الدرب الأنطاكي الكنسي المشترك المحبوب السمح الخلق، صاحب الروح الطيبة المرحة، التي كانت تسود اجتماعاتنا ومؤتمراتنا ولقاءاتنا وسفراتنا والمجامع الرومانية للأساقفة. لقد كان رفيق درب رائعا وأخا وصديقا أمينا قريبا إلى كل القلوب".

وختم لحام: "مع الكنيسة ننشد أناشيد العبور: مع القديسين أرح أيها المسيح الإله القائم والحي إلى الأبد أخانا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. ونقول: أمس دفنت أيها المسيح واليوم أنهض معك بقيامتك. أمس صلبت معك. فأنت يا مخلص مجدني معك في ملكوتك. لكم يا صاحب الغبطة تعزيتي القلبية مقرونة بفرحة وصرخة القيامة والحياة الأبدية. المسيح قام حقا قام".