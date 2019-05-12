ندوة عن النزوح نظمتها رابطة البترون الانمائية والثقافية - بطرس: 73% من العائدين توجهوا الى مناطقهم الأصلية ما يعني أن عامل الخوف المانع للعودة بحسب القانون الدولي قد سقط

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نظمت رابطة البترون الانمائية والثقافية ندوة عن "النزوح السوري" شارك فيها أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم ومستشارة وزير الخارجية والمغتربين النائب جبران باسيل لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس وأدارها سيزار زكريا في حضور ممثل باسيل منسق قطاع الشمال في التيار الوطني الحر المهندس طوني نصر، النائب الدكتور فادي سعد، المقدم شربل أنطون ممثلا النائب السابق بطرس حرب، إيف ضاهر ممثلا النائب السابق سامر سعاده، المديرة العامة للنفط المهندسة أورور الفغالي، عضو اللجنة التنفيذية في الرابطة المارونية المهندس طوني منعم، رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون جاك نوفل، رئيس الرابطة الدكتور سمير أبي صالح، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر زياد نجار، منسق منطقة البترون في القوات اللبنانية الياس كرم، مسؤول منفذية قضاء البترون في الحزب السوري القومي الاجتماعي خالد العبدالله، وكيل أمانة الداخلية في مفوضية حزب الوطنيين الاحرار في البترون جوزيف صوايا، الرؤساء السابقين للرابطة، اعضاء الرابطة ومدعوين ومهتمين.



زكريا



بعد النشيد الوطني اللبناني القى زكريا كلمة ترحيب وقال فيها: "أيام عدة تفصلنا عن الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية ، يومها اضطر لبنان لاستقبال عشرات الآلاف منهم تحت شعارات انسانية وحينها قيل أن مكوثهم مؤقت والعودة حتمية بضمانات دولية وما زلنا نطالب بهذا الحق المقدس ولكن النتيجة كلفت لبنان حروبا داخلية وعشرات الآلاف من القتلى والمعوقين عدا التبعات الاقتصادية والاجتماعية والخلل الديموغرافي في بلد تحكمه الطوائف. ها نحن اليوم نعاني من نزوح أكثر من مليون ونصف المليون سوري مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ضمانات دولية لعودتهم مشروطة بالحل السياسي."وطرح سلسلة تساؤلات حول تأثير النزوح على لبنان والعودة الآمنة والعودة الطوعية وخطر التوطين ..."



بطرس



ثم تحدثت الدكتورة بطرس فقدمت مداخلة عن "النازحين السورين بين الانسانية وأزمة الوجود" وقالت: "في العام 2011، بدأت الأزمة السورية وتخبطت معها الحكومة اللبنانية بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له حيث اعتمدت سياسة الباب المفتوح بتدفق جماعي للنازحين السوريين بلغت نسبته 37% من مجموع السكان في وقت تبلغ نسبة اللجوء في دول الإتحاد الأوروبي 2% فقط وهذا عائد الى نظام الحصص المحدّد وفق مصلحة الدولة وقدرتها وحاجاتها لاستضافة واندماج وصولاً الى تجنيس اللاجئين. أما في لبنان، فقد تحجج البعض بالإعتبارات الإنسانية وفق ما يُعرف بمندرجات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان استناداً الى ما ورد في الفقرة "ب" من مقدمة الدستور إلا أن ذلك كان على حساب مصلحة الدولة العليا لاعتبارات عدة منها إن الإعلان العالمي هو توصية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي غير ملزمة للدول قانوناً، بالاضافة الى أن لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي أعطت اللاجىء تعريفاً قانونياً بتأمين الحماية له في البلد المضيف وخيار البقاء إذا شعر بالخوف من الإضطهاد في بلد المنشأ.

وقد حددت الاتفاقية المذكورة حلولاً لا تتوافق مع مصلحة لبنان ومنها العودة الطوعية والتجنّس. لذلك قيّد لبنان بعد ذلك الحين الوجود الفلسطيني على أراضيه بحرمان الفلسطنيين من حقوق التملك والعمل في 73 مهنة مؤكداً على حق العودة وحاسماً في مقدمة الدستور الواردة في اتفاق الطائف لعام 1990 في الفقرة (ط) على وحدة لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه مع التشديد على لاءات ثلاثة "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين" وذلك عائد الى خصوصية الكيان اللبناني بفعل مساحته الجغرافية الصغيرة وموارده الضعيفة واقتصاده الريعي وسوق العمل المحدود حيث اعتُبر تاريخياً بلد عبور وهجرة فمقابل 4 مليون ونصف لبناني مقيم هناك 14 مليون منتشر في العالم فضلاً عن تركيبته الديمغرافية الدقيقة المؤثرة على تكوين السلطة فيه والقائمة على المناصفة الطائفية بين المسيحيين والمسلمين كبلد الرسالة القائم على التعددية حيث يعد نموذجاً ديمقراطياً فريداً في الشرق الأوسط."



واضافت: " كان خطأ الحكومة كبيراً باستقبال ما يُقدّر مليون ونصف من النازحين السوريين دون تحديد مستحقي الدخول لاعتبارات انسانية محقّة أي الذين تنطبق عليهم معايير اللجوء السياسي وذلك عائد الى تسييس الملف بفعل مواقف القوى السياسية ومدى علاقتها بالنظام في سوريا بين حليف وغير حليف وهذا ما أثّر سلباً على الواقع الإنساني للنازحين وسبّب أزمة وجود حقيقية على الكيان نحنُ بعد أقل من سنة من مئوية إعلان لبنان الكبير."



وقالت: "أقرت حكومة الرئيس سعد الحريري المسماة "الى العمل" في العام 2019 بند العودة الآمنة الذي يبقى حتى الآن حبراً على ورق دون موقف موحّد من كافة مكوناتها على العودة دون ربطها لا بالحل السياسي أو إعادة الإعمار مع إقرار ورقة وزير الخارجية جبران باسيل المحدثة، وهي ورقة سياسة عامة تتضمّن آلية تنفيذية للعودة الكريمة كونها توائم بين مقتضيات القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية وبين المبدأ الدستوري بعدم التوطين من خلال تقسيم النازحين الى فئات كون غالبيتهم لا ينطبق عليهم توصيف اللجوء السياسي فضلاً على أنّ عودة غالبيتم باتت متاحة الى سوريا بحكم استقرار معظم المحافظات السورية أقلّه الحدودية منها. فحمص وحدها تشكل أربعة أضعاف مساحة لبنان (42220 كلم مربع).

وقد تبيّن لنا، وبعد التدقيق في الجداول، أن 73% من العائدين قد توجّهوا الى مناطقهم الأصلية ما يعني أن عامل الخوف المانع للعودة بحسب القانون الدولي قد سقط. وعليه، تقتضي الكرامة الإنسانية تسهيل عودة النازحين الى سوريا لا بقائهم في خيمة يقتلهم البرد شتاء والحرّ صيفاً والفقر والعوز والبطالة والتزويج المبكر والاستغلال على أنواعه من الإتجار بالأشخاص الى الإرهاب ما يُنذر بتمدد أزمة اللجوء الى دول الإتحاد الأوروبي حيث تقع المسؤولية المشتركة على جميع الأطراف المعنية وفق مبدأ تقاسم الأعباء الدولي، وهي مسؤولية مثلثة الأضلع تقع بالدرجة الأولى على السلطات اللبنانية بضرورة تطبيق القوانين ومنها العمل والأجانب فضلاً عن مكافحة التهريب وكذلك على المجتمع الدولي بضخّ المساعدات في سوريا لتأمين عودة مستدامة مع القيام بمشاريع تنموية في البلدان المضيفة بفعل الإرهاق على ماليتها واقتصادها وأمنها القومي وكذلك على السلطات السورية بتذليل المعوقات اللوجستية والقانونية والإدارية المحتملة أمام العودة رغم الجهود في هذا الإطار.



وختمت: "في العام 2017، غادر 11 الف نازح سوري لبنان بقرار ذاتي وفي نيسان من العام 2018 بدأت العودة المنظمة من خلال تكليف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالمهمة وبلغت العودة لغاية تاريخه 192 الف عائد، لكن السؤال ألم يحن الوقت لإقرار ورقة سياسة عامة للعودة الآمنة في مجلس الوزراء لحلّ الأزمة بشكل مستدام لمصلحة النازحين وحماية للكيان؟"

كرم



أما الدكتور كرم فقال: "مع بدء الحرب في سوريا وتحويل ثورة الشعب السوري الى مواجهة دموية إرهابية مدمرة ، بدأ المزوح السوري الى الدول المجاورة لسوريا والى أوروبا والعالم أجمع. وفي الوقت الذي قامت فيه كل الدول بتنظيم هذا النزوح، لم تبادر الحكومة اللبنانية، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لتنظيم هذا النزوح بل كان المطلوب استمرار هذا النزوح بشكل عشوائي. ربما لم تكن هناك من قدرة وفعالية في بعض الوزارات ولكن الاهم من كل ذلك ان الحسابات السياسية لدى النظام السوري وحلفائه في لبنان كانت تهدف عدم تنظيم هذا الوجود في لبنان."



ولفت الى العوامل التي تسببت بعدم اقامة مخيمات "منها ما هو مرتبط بالذاكرة اللبنانية حول اللجوء الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية التي جلبت للبنان الكثير من الويلات وشكلت سببا أساسيا لحرب أهلية داخلية لبنانية لبنانية." واعتبر أن "عدم تنظيم النزوح السوري تسبب بخسارة اللحظة التاريخية بتنظيم هذا الوجود القسري والمؤقت على الحدود وفي الداخل السوري ولكن حسابات النظام السوري وحلفائه منعت ذلك. ما يجب القيام به اليوم هو عدم تحويل هذا الملف الوطني والمصيري والانساني الى ملف خلاف لبناني يؤخر ويعقد العودة."



وأردف: "تتعهد الدول الاوروبية بإبقاء النازحين السوريين في لبنان وتأمين عيشهم فيه طالما ليس هناك حل سياسي في سوريا لأن البديل عن ذلك هو انتقالهم الى اوروبا. ومن جهة اخرى يستفيد النظام السوري من هذا الملف لفك عزلته السياسية فهو يريد التطبيع على حساب العودة ولا يريد عودتهم لأسباب ديموغرافية وسياسية ولا يستطيع تأمين عيشهم والبنى التحتية لاقامتهم لأسباب مالية، فالنظام السوري الذي ما زال يحتجز لبنانيين في سجونه ويريد احتجاز السوريين النازحين في لبنان. أما المبادرات التي قام بها اللواء عباس ابراهيم فقد أفضت الى حودة حوالى 150 الف نازح فقط ونعلم جيدا ان النظام السوري لا يسهل العودة لا بل يرفضها والقوى الدولية لا تسهلها وفقا لروزنامة لبنان لأن حساباتها وهمومها ليست كهمومنا، فهي تربط هذه العودة بالحلول السياسية للمنطقة وروسيا الفاعلة على الارض في سوريا لم تقم حتى الآن بأي مبادرة جدية لإعادتهم بالرغم من مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة بذلك والولايات المتحدة تربط كل الحلول بمغادرة بشار الاسد الحكم ، فلا أموال ولا بنية تحتية طالما بشار هو الحاكم وذلك لأسباب سياسية وانسانية."



وتطرق كرم لمبادرة القوات "حيث اقترح الدكتور سمير جعجع تجميع النازحين في مناطق آمنة في الداخل السوري على الحدود مع لبنان بحماية روسيا والامم المتحدة وبرعايتهما لهم هناك وليس في لبنان بانتظار انتقالهم الى قراهم."

وقال:"لا دور للبنان في الحل السياسي السوري بل الدور يعود لإيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة والامم المتحدة" محذرا "من محاولات تحويل النزوح الى لجوء كأمر واقع مع الوقت وهنا يكمن دورنا في التصدي لهذه المحاولات لأن التداعيات خطيرة وعلينا حزم أمرنا وعلى الحكومة البدء فورا بتجميعهم على الحدود لفرض إدخالهم الى الأراضي السورية."

ورأى أن "التوطين خطر دائم نواجهه سويا ونرفضه جميعا ونعمل كلنا على رفضه كأمر واقع".



سعد



وبعد حوار بين المحاضرين والحضور كانت مداخلة للنائب سعد قال فيها : "النزوح السوري هو قضية وطنية نتحملها نحن وأولادنا ولا شك أن هواجسنا واحدة لذلك لا يجوز ان نقارب هذا الموضوع وغيره من الملفات بكيدية وبإلقاء التهم يمينا وشمالا وتحميل الوزارات بعيدا عن المنطق والموضوعية مسؤولية النزوح وهذا مؤسف للغاية ونحن بذلنا الكثير لكي نطوي الصفحة الاليمة."واضاف: "لا شك أن هناك دور للوزارات في ملف النازحين فوزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن الشق الاجتماعي ولأول مرة يتم تأمين دعم للبيئة الحاضنة للنازحين بعد ان كانت المساعدات تأتي للنازحين السوريين فقط وهذا ما حصل في وزارة الشؤون وبمبادرة من الوزير وبفضل علاقته بالمجتمع الدولة تمكن من تأمين دعم للبيئة الحاضنة وفقا لخريطة محددة للمناطق اللبنانية وتم تنفيذ مشاريع عدة بملايين الدولارات في المناطق التي تحتضن نازحين.."



وتابع:"وبما ان وجود النازحين اصبح أمرا واقعا وبما ان الدولة تخاذلت بكل مكوناتها وقصرت أو لم تتمكن من معالجة ملف النازحين علينا ان نستفيد من هذا الأمر الواقع. ونحن أول من يحارب التوطين الا ان الموضوع اليوم هو موضوع نزوح والمجتمع الدولي يتلطى وراء غطاء إنساني وعلى كل فرد منا ان يؤدي دورا ما حيث هو بالرغم من أن لا صفة تقريرية لنا ، ان كنا في مجلس النواب او في مجلس الوزراء وفي أحزابنا ، علينا ان نتخذ قرارا سياديا ونحن على ثقة انه لا يوجد مكون لبناني واحد مع بقاء النازحين ولا يجوز رمي الاتهامات بشكل عشوائي. اما على صعيد وزارة الصحة هناك لوائح احصائية تؤكد وجود 40 الف ولادة سنوية مغطاة بنسبة 75 % من الامم المتحدة وليس من وزارة الصحة وهذه الولادات تحصل في مستشفيات حكومية وخاصة ما يعني أننا سنكون امام 400 الف مراهق في لبنان بعد 10 سنوات اذا استمرت وتيرة الولادات بالشكل نفسه. "



وأكد "أنا لست مع العودة الطوعية لأنها قد تستمر لسنوات بل مع عودة آمنة من منطلق انساني وإذا أردنا السير في الاتجاه العملي المطلوب قرار سيادي من الحكومة اللبنانية يقضي بمنع كل سوري يغادر الى بلاده من العودة الى لبنان وكل سوري لا يملك صفة النازح يجب أن يرحل وإذا لم يتم اتخاذ قرار سيادي بهذا المستوى سنبقى نتلهى ببعضنا واتهام بعضنا وتحميل المسؤولية لهذا الحزب من جهة ولهذا الوزير من جهة أخرى وطبعا لا التيار الوطني ولا القوات يتحملون هذه المسؤولية نتمنى عدم الانجرار الى الاسلوب نفسه بشن حملات القاء التهم وتحميل المسؤولية من أي كان وإذا كان الوزير جبران باسيل قد تقدم باقتراح لحل جذري لأزمة النزوح فلن نكون ضده بل بجانبه للتوصل لانهاء هذا الملف ونحن لم نتعود يوما على استثمار انجازات الآخرين. اما اختلافنا الوحيد مع التيار فهو حول موضوع التواصل والتنسيق مع النظام السوري لتنفيذ عودة النازحين ونحن لن نقبل باستغلال النازحين لتعويم النظام السوري."



ولفت الى "وجود قنوات مع سوريا وما شاء الله هناك وزراء طالعين ونازلين من والى سوريا عبر معابر شرعية وغير شرعية وهناك تمثيل دبلوماسي ولدينا المدير العام للأمن العام وهناك علاقات جيدة بالاضافة الى علاقة رئاسة الجمهورين مع النظام السوري فلنترك كل ذلك جانبا ودعونا لا نتلهى بموضوع العلاقة مع النظام الذي يشكل مادة خلافية بيننا ولنعمل على حل أزمة النازحين واعادتهم وفق رؤية وخطة مدروسة لأن كل لبناني يؤيد عودة النازحين."



أبي صالح



وفي الختام رحب رئيس الرابطة بالحضور وشكر للمحاضرين مشاركتهما وقال: "لا يجوز ان نختبىء وراء الاصبع وعلينا ان نعترف ونقر ان لسوريا اطماع واضحة ومعروفة في لبنان وعلينا ان نعي هذا الامر وندرك ان النزوح السوري هو احتلال مقنع ولبنان ليس شقيقا لسوريا وسوريا ليست شقيقة للبنان."





المصدر: https://alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=375699