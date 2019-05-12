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نقيب محرري الصحافة اللبنانية نعى صفير: قامة لبنانية وطنية وروحية هوت

12
MAY
2019
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نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزف القصيفي، فقيد لبنان والكنيسة، الكاردينال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير ، وقال:
قامة لبنانية وطنية وروحية هوت، وهامة مقاومة احنت الرأس لمشيئة من لا ردّ لمشيئته. وهو كان طوال حياته المديدة رمزا لشمخة الرأس ، وعنوانًا للعنفوان. انه مار نصر الله بطرس صفير، نصر الله الذهبي الفم ، الفولاذي الإرادة، الناصع القلب واليد، السنبلة المليئة، الشجاع الذي لا يخشى في الحق لومة لائم ، المتقشف الزاهد بمباهج الدنيا، الممتشق الصلاة سلاحًا يفتح به الدروب المستغلقة، منتصرًا بعمق إيمانه لقيم الخق والعدالة.
يقول ما يقول، ويكتب ما يكتب ، وكالقابض على المحراث يمضي الى الأمام دونما تلفت ، مرضاة للآب السماوي والضمير.


انه غاندي لبنان الذي انتصر بموقفه المسالم ،على كل من حاول اخضاعه بالضغط والترهيب. كان ملاذ الناس ، يوم اوصدت في وجوههم الملاذات.
بطريرك السيادة، والقرار الحرّ، والإنفتاح على الأخر، الشاهد على وقوعات كاد يكون شهيدها. إنتقل من ناسوت هذه الأرض الى ملكوت السماء، مرتاحًا الى ما انجزه في حبريته ، ولكنه مضى قلقًا على لبنان وهو يعاني ما يعاني من معوقات.


كان صديق الصحافيين والإعلاميين، الذين بادلوه الإحترام والمودة، وهو الذي فتح ابواب بكركي أمامهم ، لإيمانه باهميّة دورهم الوطني ، وضرورة أن يكونوا نافذة الصرح ولسانه، على الرأي العام، فقرّبهم إليه ، وكان لهم عضدًا ، إنطلاقا من قول السيد المسيح: " تعرفون الحق والحقّ يحرركم،" .
واني ادعو الزملاء الصحافببن والإعلاميين الى مواكبة مراسم وداع الراحل الكبير ، وتغطيتها بما تستحق من اهتمام، مقدما التعازي الحارة، الى الكاردينال البطريرك مار بشاره بطرس الراعي والى اللبنانيين عموما ،الموارنة إكليروسا وعلمانيين، خصوصا، سائلا الله ان يتغمد بطريرك لبنان بواسع رحمته.


وداعا ايها الراعي الأمين المؤتمن على كلمة الرب ، وعلى لبنان الذي لم تقدم على حبّه حبًا.

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