الحسن تأسف لوفاة موقوف: لعدم التسرع في اطلاق الاحكام

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أعربت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن عن اسفها لوفاة الموقوف حسان توفيق الضيقة امس، الذي كان اوقف بموجب مذكرة وجاهية صادرة عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان في تشرين الثاني 2018.

وأعلنت في بيان انها كانت "أعطت بالامس تعليماتها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لفتح تحقيق للوقوف على اسباب الوفاة".

واوضحت ان "وزارة الداخلية كانت بعثت بتقرير مفصل في هذا الخصوص الى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول الادعاءات عن تعرض الضيقة لعملية تعذيب".

واكدت الحسن "التزامها الكامل تطبيق المعاهدات العالمية لحقوق الانسان، وعدم حصول اي ممارسات تنتهك حقوق الانسان". وتمنت "عدم التسرع في اطلاق الاحكام ليأخذ التحقيق مجراه القانوني".