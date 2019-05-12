فنانون ينعون البطريرك صفير

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نعى عدد من الفنانين والإعلاميين البطريرك صفير عبر حساباتهم على موقع توتر، وعبّروا عن حزنهم عبر استذكار كلماته:

نجوى كرم: ‏"الله يرحم ‎البطريرك صفير وانشاالله تكون نفسه بالسما. رجل دين عَلّم بالتاريخ. فليكن ذكره مؤبداً."

نوال الزغبي: ‏"رحم الله البطريرك صفير."

إليسا: "‏رجل الإيمان وصخرة الاستقلال. ما كنت بتمنى شوف هالنهار الحزين عا بلدي برحيلك. الله يرحمك يا قديس لبنان".

رجل الإيمان وصخرة الاستقلال. ما كنت بتمنى شوف هالنهار الحزين عا بلدي برحيلك. الله يرحمك يا قديس لبنان

نانسي عجرم: "رحل رجل المحبة والسلام.. رحم الله أبانا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير"

نيشان: "‏تاريخٌ من تاريخ لبنان انطوى. كانَ أكثر من وطن: كانَ رِسالة. رحل ‎البطريرك صفير . ارحمنا ربّ."

زين العمر: ‏"الراحة الدائمة أعطه يا رب ونورك الأزلي فليضيء له."

جو معلوف: ‏"من أشهر عبارات البطريرك صفير رحمه الله: لقد قلنا ما قلناه‎."

رنين الشعار: ‏"رحل قبل ميلاده بثلاثة أيام... رحل الرجل الذي شهد الحقبة اللبنانية الأشرس... الحقبة الملعونة! رحل ‎البطريرك صفير الذي قاوم أقسى الظروف والتهديدات وأبشع الكلام... وداعاً."