living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسلان زار المرجع الروحي الشيخ الجليل أبو سليمان الصايغ والشيخ الفاضل أنور الصايغ وجال في قرى الجرد الأعلى

12
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان كبير الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز المرجع الروحي الشيخ الجليل أبو سليمان حسيب الصايغ في بلدته معصريتي مطمئناً إلى صحّته، وانتقل بعدها لزيارة الشيخ الفاضل أنور الصايغ، حيث وضعهما أرسلان بآخر التطورات الداخلية على السّاحة المحليّة عموماً والدرزيّة على وجه الخصوص.


كما وجال أرسلان يرافقه وفد ضمّ وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، عضوي المجلس السياسي في الحزب لواء جابر وحسين عبد الخالق، رئيس مكتب المحامين رائد الصايغ، رئيسي دائرة الجرد نبيه الأحمدية ودائرة عاليه الوسطى وسيم الصايغ وأعضاء هيئة الدائرة ورؤساء الوحدات، في قرى الجرد الأعلى - عاليه، واستهلّ جولته في بلدة صوفر مقدماً واجب التعزية بالمرحوم الشيخ فؤاد البنا، والمرحوم المأسوف على شبابه بسام البنا، والمرحوم الشيخ احمد عبدالله الاحمديه بحضور مشايخ وأبناء البلدة.


وفي بدغان قدّم أرسلان والوفد المرافق التعزية بالمرحوم جهاد يوسف شيا بحضور نائب رئيس البلدية وجدي شيّا ومشايخ وفعاليات البلدة، لينتقل بعدها إلى بلدة شارون مقدماً التعزية بالمرحوم نسيب عبد الخالق بحضور رئيس بلدية مجدلبعنا روزبة عبد الخالق ومخاتير البلدة، ثمّ زار أرسلان آل البنّا معزياً بالمرحومة الشيخة أم حسن البنا، والمرحوم حمود ونعيم البنا، كما زار قاعة آل الصايغ معزياً بالمرحوم ابو مالك عارف الصايغ و المرحوم غسان حسين الصايغ بحضور رئيس البلدية ملحم البنّا ومخاتير البلدة ومأمور نفوس مدينة الشويفات آصف الصايغ وحشد من المشايخ والفعاليات.


بعدها زار أرسلان بلدة العزونية معزياً بالمرحوم نايف ابو قلفوني بحضور مختار البلدة وحشد من مشايخها وأبنائها، إذ قدّم بعدها التعازي بالمرحوم ماجد الصيفي في مسقط رأسه مشقيتي بحضور رئيس بلدية أغميد الشيخ مهنا الصيفي ومختار مشقيتي وحشد من مشايخ وأهالي البلدة.

واختتم أرسلان والوفد المرافق جولته بزيارة إلى بلدة الرملية مقدماً واجب التعزية بالمرحوم المأسوف على شبابه رمزي سلمان بحضور رئيس البلدية نضال سلمان وحشد من مشايخ وفعاليات وأبناء البلدة وعائلة الفقيد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout