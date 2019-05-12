أرسلان زار المرجع الروحي الشيخ الجليل أبو سليمان الصايغ والشيخ الفاضل أنور الصايغ وجال في قرى الجرد الأعلى

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زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان كبير الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز المرجع الروحي الشيخ الجليل أبو سليمان حسيب الصايغ في بلدته معصريتي مطمئناً إلى صحّته، وانتقل بعدها لزيارة الشيخ الفاضل أنور الصايغ، حيث وضعهما أرسلان بآخر التطورات الداخلية على السّاحة المحليّة عموماً والدرزيّة على وجه الخصوص.



كما وجال أرسلان يرافقه وفد ضمّ وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، عضوي المجلس السياسي في الحزب لواء جابر وحسين عبد الخالق، رئيس مكتب المحامين رائد الصايغ، رئيسي دائرة الجرد نبيه الأحمدية ودائرة عاليه الوسطى وسيم الصايغ وأعضاء هيئة الدائرة ورؤساء الوحدات، في قرى الجرد الأعلى - عاليه، واستهلّ جولته في بلدة صوفر مقدماً واجب التعزية بالمرحوم الشيخ فؤاد البنا، والمرحوم المأسوف على شبابه بسام البنا، والمرحوم الشيخ احمد عبدالله الاحمديه بحضور مشايخ وأبناء البلدة.



وفي بدغان قدّم أرسلان والوفد المرافق التعزية بالمرحوم جهاد يوسف شيا بحضور نائب رئيس البلدية وجدي شيّا ومشايخ وفعاليات البلدة، لينتقل بعدها إلى بلدة شارون مقدماً التعزية بالمرحوم نسيب عبد الخالق بحضور رئيس بلدية مجدلبعنا روزبة عبد الخالق ومخاتير البلدة، ثمّ زار أرسلان آل البنّا معزياً بالمرحومة الشيخة أم حسن البنا، والمرحوم حمود ونعيم البنا، كما زار قاعة آل الصايغ معزياً بالمرحوم ابو مالك عارف الصايغ و المرحوم غسان حسين الصايغ بحضور رئيس البلدية ملحم البنّا ومخاتير البلدة ومأمور نفوس مدينة الشويفات آصف الصايغ وحشد من المشايخ والفعاليات.



بعدها زار أرسلان بلدة العزونية معزياً بالمرحوم نايف ابو قلفوني بحضور مختار البلدة وحشد من مشايخها وأبنائها، إذ قدّم بعدها التعازي بالمرحوم ماجد الصيفي في مسقط رأسه مشقيتي بحضور رئيس بلدية أغميد الشيخ مهنا الصيفي ومختار مشقيتي وحشد من مشايخ وأهالي البلدة.

واختتم أرسلان والوفد المرافق جولته بزيارة إلى بلدة الرملية مقدماً واجب التعزية بالمرحوم المأسوف على شبابه رمزي سلمان بحضور رئيس البلدية نضال سلمان وحشد من مشايخ وفعاليات وأبناء البلدة وعائلة الفقيد.