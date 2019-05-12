المتعاقدون: من حقنا حماية وجودنا وساعات تعاقدنا فالآخر منفصل عنا ولا تعنيه حقوقنا

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دعا حراك المتعاقدين، في بيان اليوم، "المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمهني إلى التهيؤ للتحرك الميداني والاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية، فور إعلان أي جهة إضرابا مفتوحا في التعليم الرسمي". وشدد على أن "هذه الخطوة ليست موجهة ضد أحد بل للدفاع عن حقوق ومكتسبات المتعاقدين وخصوصا حقهم في الحفاظ على ما تبقى لهم من ساعات تعاقد".

وقال البيان: "كنا ولا زلنا مع حقوق كل أساتذة الملاك ومكتسباتهم، ونحن ضد المس بها، ودعونا السلطة إلى عدم المس بهذه الحقوق والتوجه الى أصحاب المداخيل الكبيرة والفاسدين الحقيقيين وليس الأساتذة، ولكن من حقنا حماية وجودنا وساعات تعاقدنا مصدر رزقنا الوحيد. فكما يناضل غيرنا من أجل مكتسباته، نحن أيضا نناضل من أجل مكتسباتنا وخصوصا ان الآخر منفصل عنا ولا تعنيه حقوقنا ومطالبنا وأوجاعنا".

ودعا المتعاقدين الى "التوحد والنزول والمشاركة لأن الهدف من هذه الخطوة هو المتعاقد وكرامته وحقوقه في التثبيت والضمان الصحي وبدل النقل والحفاظ على ما تبقى له من ساعات تعاقد في شهر أيار".