living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المتعاقدون: من حقنا حماية وجودنا وساعات تعاقدنا فالآخر منفصل عنا ولا تعنيه حقوقنا

12
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 دعا حراك المتعاقدين، في بيان اليوم، "المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمهني إلى التهيؤ للتحرك الميداني والاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية، فور إعلان أي جهة إضرابا مفتوحا في التعليم الرسمي". وشدد على أن "هذه الخطوة ليست موجهة ضد أحد بل للدفاع عن حقوق ومكتسبات المتعاقدين وخصوصا حقهم في الحفاظ على ما تبقى لهم من ساعات تعاقد".

وقال البيان: "كنا ولا زلنا مع حقوق كل أساتذة الملاك ومكتسباتهم، ونحن ضد المس بها، ودعونا السلطة إلى عدم المس بهذه الحقوق والتوجه الى أصحاب المداخيل الكبيرة والفاسدين الحقيقيين وليس الأساتذة، ولكن من حقنا حماية وجودنا وساعات تعاقدنا مصدر رزقنا الوحيد. فكما يناضل غيرنا من أجل مكتسباته، نحن أيضا نناضل من أجل مكتسباتنا وخصوصا ان الآخر منفصل عنا ولا تعنيه حقوقنا ومطالبنا وأوجاعنا".

ودعا المتعاقدين الى "التوحد والنزول والمشاركة لأن الهدف من هذه الخطوة هو المتعاقد وكرامته وحقوقه في التثبيت والضمان الصحي وبدل النقل والحفاظ على ما تبقى له من ساعات تعاقد في شهر أيار".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout