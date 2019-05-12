الرئيس عون نعى البطريرك صفير: ستفتقده الساحة الوطنية رجلاً صلبا في دفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه

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نعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا:

-ستفتقده الساحة الوطنية رجلاً صلبا في دفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه.



-في غياب البطريرك صفير تفقد الكنيسة المارونية واحداً من أبرز بطاركتها ورعاتها كانت له بصمات مشرقة مدبراً لشؤونها ومحافظاً على تقاليدها وتراثها التاريخي ومجدداً رتبها الطقسية وساهراً على حاجات أبنائها.

-أسأل الله تعالى أن يرحم غبطة البطريرك صفير الذي رحل عنا اليوم إلى دنيا الحق، ويسكنه في مساكنه الأبدية، ويجعل ذكراه طيبة على مدى الأجيال